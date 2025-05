Marchegiani sincero | La Juve ha tre giocatori che possono cambiare le partite Espulsione Yildiz? La penso così

Marchegiani sincero: le sue dichiarazioni negli studi di Sky Sport 24 sulla Juventus, attesa dalla sfida di domenica in casa del Bologna di ItalianoLuca Marchegiani è intervenuto negli studi di Sky Sport per parlare della Juventus, attesa dalla sfida di domenica contro il Bologna al Dall’Ara. Le sue dichiarazioni.Marchegiani – «Yildiz? È stata una reazione istintiva anche se forse non è neanche il termine giusto, è stata bruttissima ma secondo me non voleva dargli una gomitata, lo voleva colpire. Kolo Muani non ha fatto bene a Parma da seconda punta, meglio da prima punta. Alla fine la Juventus quella è. Ha delle certezze in più probabilmente rispetto a prima però è quella squadra lì, sono pochi i giocatori che possono cambiare la partita e Nico è uno di questi, poi Yildiz, Conceicao. 🔗 Juventusnews24.com - Marchegiani sincero: «La Juve ha tre giocatori che possono cambiare le partite. Espulsione Yildiz? La penso così» : le sue dichiarazioni negli studi di Sky Sport 24 sullantus, attesa dalla sfida di domenica in casa del Bologna di ItalianoLucaè intervenuto negli studi di Sky Sport per parlare dellantus, attesa dalla sfida di domenica contro il Bologna al Dall’Ara. Le sue dichiarazioni.– «? È stata una reazione istintiva anche se forse non è neanche il termine giusto, è stata bruttissima ma secondo me non voleva dargli una gomitata, lo voleva colpire. Kolo Muani non ha fatto bene a Parma da seconda punta, meglio da prima punta. Alla fine lantus quella è. Ha delle certezze in più probabilmente rispetto a prima però è quella squadra lì, sono pochi ichela partita e Nico è uno di questi, poi, Conceicao. 🔗 Juventusnews24.com

