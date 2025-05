Maradona paziente ingestibile sedato oltre 24 ore | colpo di scena al processo

Maradona e tutto ciò che è avvenuto nell’ultimo mese di vitaIl processo sul decesso di Diego Armando Maradona continua a tenere tutti con il fiato sospeso, per i numerosi dettagli che stanno emergendo via via dopo le testimonianze di chi ha visto gli ultimi momenti di vita del Pibe de Oro.Il primo colpo di scena è avvenuto con la diffusione della fotografia del corpo di Diego a poche ore dalla morte. Una pancia gonfissima che avrebbe dovuto già far allarmare parenti e medici personali. L’equipe medica, infatti, è accusata dalla stessa famiglia di Maradona, per aver lasciato morire l’ex campione del Napoli. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna del Mattino, sarebbero emersi nuovi dettagli sulle conversazioni tra il primario della terapia intensiva dove stette l’argentino dopo l’operazione alla testa e il suo medico personale. 🔗 Spazionapoli.it - “Maradona paziente ingestibile”, sedato oltre 24 ore: colpo di scena al processo Sono stati rivelati nuovi dettagli drammatici sulla morte di Diego Armandoe tutto ciò che è avvenuto nell’ultimo mese di vitaIlsul decesso di Diego Armandocontinua a tenere tutti con il fiato sospeso, per i numerosi dettagli che stanno emergendo via via dopo le testimonianze di chi ha visto gli ultimi momenti di vita del Pibe de Oro.Il primodiè avvenuto con la diffusione della fotografia del corpo di Diego a poche ore dalla morte. Una pancia gonfissima che avrebbe dovuto già far allarmare parenti e medici personali. L’equipe medica, infatti, è accusata dalla stessa famiglia di, per aver lasciato morire l’ex campione del Napoli. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna del Mattino, sarebbero emersi nuovi dettagli sulle conversazioni tra il primario della terapia intensiva dove stette l’argentino dopo l’operazione alla testa e il suo medico personale. 🔗 Spazionapoli.it

Ne parlano su altre fonti

Innovativo intervento al Santa Rosa, paziente "sedato" con la realtà virtuale - Un visore applicato a inizio intervento. Pochi secondi e il paziente entra in un altro mondo, dimenticando la sala operatoria, i medici e le voci che lo circondano. Si chiama sedazione virtuale ed è una metodica innovativa, recentemente introdotta nella Asl di Viterbo e basata su un approccio non... 🔗viterbotoday.it

«Maradona fu sedato per oltre 24 ore e circondato da estranei in rianimazione. Negato l?accesso ai medici dopo l?intervento» - Una nuova testimonianza scuote il processo sulla morte di Diego Armando Maradona, scomparso il 25 novembre 2020. A parlare è il dottor Fernando Villarejo, capo del reparto di terapia intensiva... 🔗leggo.it

Napoli, visita serale al murales di Maradona: l’azzurro emoziona sui social - Napoli, visita serale al murales di Maradona: il talento azzurro si mostra sui social, arriva la foto che emoziona i tifosi. Il murales di Maradona ai Quartieri Spagnoli è diventata tra le mete più gettonate di Napoli. Inevitabile che il fascino di un simile luogo possa coinvolgere anche i calciatori del club azzurro, per cui è quasi un rito di passaggio poter ammirare questa meravigliosa opera. In questa serata, infatti, un altro calciatore azzurro ha postato sui social la sua presenza in questo magico luogo della città. 🔗spazionapoli.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

Maradona, caos in clinica prima della morte: «Sedato per più di 24 ore, il suo chirurgo faceva entrare chi vol; In quella stanza tutto era permesso.... La rivelazione choc sulla morte di Maradona; Morte Maradona, nuove scioccanti rivelazioni: Sedato per 24 ore, nella sua stanza era permesso tutto; Morte Maradona, il caos in clinica: «Fu sedato per più di 24 ore». 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

“Maradona paziente ingestibile”, sedato oltre 24 ore: colpo di scena al processo - Sono stati rivelati nuovi dettagli drammatici sulla morte di Diego Armando Maradona e tutto ciò che è avvenuto nell’ultimo mese di vita Il processo sul decesso di Diego Armando Maradona continua a ten ... 🔗informazione.it

Maradona, caos in clinica prima della morte: «Sedato per più di 24 ore, il suo chirurgo faceva entrare chi voleva in rianimazione» - Un'altra testimonianza choc nel processo per la morte di Diego Armando Maradona. Davanti alla corte della terza sezione penale del tribunale di San Isidro si è presentato ... 🔗msn.com

Morte Maradona, il caos in clinica: «Fu sedato per più di 24 ore» - Un'altra testimonianza choc nel processo per la morte di Diego Armando Maradona. Davanti alla corte della terza sezione penale del tribunale di San Isidro si è presentato il ... 🔗msn.com