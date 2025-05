Manuel Pellegrini punta alla Conference League | sfida alla Fiorentina in semifinale

Manuel Pellegrini resta ancorato al 2004, quando col Villarreal vinse la Coppa Intertoto ai danni dell'Atletico. Ecco perché il grande sogno per avvicinarsi al meglio alla chiusura del proprio capitolo da allenatore - dopo 40 anni di onorato servizio - è quello di sollevare la Conference League. Prima però "el ingeniero" - come lo chiamavano fin da giovane in Cile - dovrà superare la Fiorentina, squadra della quale l'allenatore ha profondo rispetto: "Anche se abbiamo evitato il Chelsea, per noi quello coi viola è un appuntamento importante. A questo livello nessun rivale è facile, a maggior ragione non lo sarà la Fiorentina che ha già superato due semifinali di Conference. Noi però abbiamo fiducia ma sarebbe un grosso errore pensare che, vincendo qui, saremmo tranquilli per la gara di ritorno.

