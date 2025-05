Mani che lavorano

Mani che lavorano, Mani due donne che preparano un una cucina. Il lavoro è passione, è dignità, è sacrificio e dedizione ogni giorno". Antonio Provenzano di Alezio. ***LeccePrima intende regalare questa rubrica ai suoi lettori. Si chiama "La foto del giorno" e scopo dell'iniziativa è. 🔗 Lecceprima.it - Mani che lavorano chedue donne che preparano un una cucina. Il lavoro è passione, è dignità, è sacrificio e dedizione ogni giorno". Antonio Provenzano di Alezio. ***LeccePrima intende regalare questa rubrica ai suoi lettori. Si chiama "La foto del giorno" e scopo dell'iniziativa è. 🔗 Lecceprima.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

Zaino in spalla e mani giunte: chi è la donna che prega davanti alla bara di papa Francesco - In un’atmosfera di profonda commozione, il mondo rende omaggio a una figura che ha lasciato un segno indelebile nella storia della Chiesa. Le porte della Basilica di San Pietro si sono aperte per accogliere la salma di Papa Francesco, esposta ai fedeli fino al 25 aprile. Questo evento solenne ha attirato l’attenzione di molti, ma un’immagine particolare ha catturato l’immaginazione di chi era presente e di chi seguiva da casa. 🔗thesocialpost.it

Sanremo 2025, al via la prima serata. Elodie: “Non voto Meloni neanche si mi tagliano le mani” - Tutto pronto per la prima serata del nuovo Sanremo, che segna la fine dell’era Amadeus e l’avvento di Carlo Conti. A caratterizzare la prima serata del Festival saranno tante sorprese: l’apertura con l’omaggio a Ezio Bosso sulle note del brano Following a Bird, che il maestro portò all’Ariston nel 2016, rivisitato dall’orchestra guidata da Pinuccio Pirazzoli. E poi Jovanotti con le sue cento batterie, gli amici Gerry Scotti e Antonella Clerici, il messaggio di pace di Noa e Mira Wad che cantano insieme Imagine e i 29 artisti in gara. 🔗thesocialpost.it

Prodi, quel gesto contro la giornalista e l’aggressività del potere maschile contro le donne che lavorano - Dopo le immagini mostrate dalla trasmissione Di Martedì di Giovanni Floris, non c’è più alcun dubbio: Romano Prodi ha effettivamente tirato i capelli a Lavinia Orefici, la giornalista di Mediaset che gli aveva fatto una domanda sul manifesto di Ventotene. Nelle riprese mostrate da La7 si vede bene che il professore non si è limitato a liquidare con tono sprezzante la giornalista e non le ha solo toccato la spalla, ma le ha tirato in modo scomposto e nervoso una ciocca di capelli. 🔗open.online

Approfondimenti da altre fonti

Chi lavora con le mani merita strumenti che parlano al cuore; Legnano: più mani lavorano al Murale per la Pace nel sottopasso del Parco Castello; Operaio lavora a una cabina elettrica. Ustionato a volto e mani: è grave; Bee Maker al centro ippico: giovani mani al lavoro per costruire la bellezza e il futuro. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Cosa si intende per licenza royalty-free? - La licenza royalty-free ti permette di pagare una sola volta per usare immagini e video protetti da copyright per progetti personali e commerciali in modo continuativo e senza spese aggiuntive per ... 🔗istockphoto.com