Mangiare tra le mura del Conclave | storie e curiosità

“Ho avuto la malattia dei pirati del XVII secolo, lo scorbuto. Avevo smesso di mangiare e sono tornati i problemi di salute mentale”: lo rivela Robbie Williams - Robbie Williams in una intervista al Mirror ha parlato apertamente di come il suo anno sia iniziato in modo difficile. a causa della depressione. La superstar ha anche rivelato di aver ricevuto una diagnosi di scorbuto, dopo aver assunto farmaci soppressori dell’appetito. Naturalmente l’artista ha sottolineato, ancora una volta, il suo grande amore per la moglie, Ayda Field, per essergli stata accanto. 🔗ilfattoquotidiano.it

Card. Ruini: “Il conclave restituisca la Chiesa ai cattolici” - “Servirà un Papa buono, che sia profondamente credente, dotato di attitudine nelle questioni di governo, capace di affrontare una fase internazionale delicatissima e molto pericolosa. E servirà un Papa caritatevole. Caritatevole anche nella gestione della Chiesa”. Lo dice al Corriere della Sera il cardinale Camillo Ruini. “I funerali hanno dato l’impressione che si sia risolto... 🔗imolaoggi.it

Il 4 e 5 luglio a Bassano Del Grappa la quarta edizione del Concertozzo di Elio e le Storie Tese - Dopo il grande successo delle prime tre edizioni (a Bergamo, Carpi e Monza), torna il 4 e 5 luglio IL CONCERTOZZO , l’evento annuale di ELIO E LE STORIE TESE che unisce musica, inclusione e solidarietà, in programma per la prima volta a Bassano del Grappa (Vicenza) nell’ambito di Bassano Music Park. Il Concertozzo, ideato con il TRIO MEDUSA, è un appuntamento unico nel panorama italiano e internazionale : per la prima volta al mondo, infatti, la somministrazione di cibo e bevande durante gli spettacoli è interamente affidata a ragazzi autistici che, attraverso tutte le Associazioni che ... 🔗.com

Mangiare tra le mura del Conclave : storie e curiosità - In passato, dopo tre giorni di Conclave i cardinali ricevevano un solo piatto per pasto. Dopo cinque giorni, per velocizzare le decisioni, si riduceva a solo pane, vino e acqua ... 🔗ilgiornale.it

I retroscena del pre-conclave, i ristoranti e le gelaterie dei cardinali. Le partite a tennis e il cardinale che svuota gli alcolici del frigobar - Il Conclave è uno degli eventi più attesi e misteriosi del mondo cattolico. Ma cosa succede nei giorni che precedono la chiusura dei cardinali ... 🔗notizie.tiscali.it

Conclave, dalle origini alla «chiusura a chiave» di 8 secoli fa: qual è stato il più lungo e quello più breve - Il nome latino «conclave» (da «cum» e «clavis», «luogo chiuso a chiave») era dato ad una parte intima della casa, chiusa a chiave, dove spesso si custodiva il tesoro; da circa otto secoli ... 🔗leggo.it