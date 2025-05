Mangeresti un solo pasto al giorno come fa Tom Holland?

Holland, 29 anni il primo giugno, che conquistò la fama come protagonista di Spider-Man: Far from Home di Jon Watts del 2019 - quando sul set conobbe Zendaya (di cui ora è fidanzato ufficiale) - e che tornerà nel prossimo capitolo. Il motivo della sua scelta alimentare è semplice, come ha di recente raccontato lui stesso: «Colazione, pranzo e cena per me sono una quantità di cibo esorbitante». Così, si prepara grandi quantità di chili con carne e le consuma one shot nei giorni successivi, per mantenere il più possibile la massa muscolare. Affrontando via via il discorso con gli allenatori, quando un nuovo ruolo richiede un potenziamento.come funzionaEd ecco che la dieta OMAD - decantata da anni da Bruce Springsteen e da Chris Martin - ritorna di tendenza, senza il plauso dei nutrizionisti.

