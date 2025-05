Manfredi | Tema dei salari è il grande problema dell’Italia

Tema dei salari è il grande problema dell’Italia. La vera sfida della politica di oggi è una politica salariale che mantenga la competitività e che garantisca potere d’acquisto reale a tutte le famiglie dei lavoratori”. Lo ha affermato il sindaco di Napoli e presidente nazionale Anci, Gaetano Manfredi, a margine della manifestazione di Cgil, Cisl e Uil in piazza Municipio a Napoli in occasione del 1 Maggio, festa dei lavoratori. “Negli ultimi venti anni – ha aggiunto – è stato sviluppato un modello economico che è stato basato sulla competitività che si è fondata essenzialmente sulla compressione dei salari. Oggi questo è diventato insostenibile perché il potere d’acquisto non garantisce più una vita dignitosa ai lavoratori”. “Il Tema dei salari è il grande problema dell’Italia. 🔗 Anteprima24.it - Manfredi: “Tema dei salari è il grande problema dell’Italia” Tempo di lettura: 2 minuti“Ildeiè il. La vera sfida della politica di oggi è una politicaale che mantenga la competitività e che garantisca potere d’acquisto reale a tutte le famiglie dei lavoratori”. Lo ha affermato il sindaco di Napoli e presidente nazionale Anci, Gaetano, a margine della manifestazione di Cgil, Cisl e Uil in piazza Municipio a Napoli in occasione del 1 Maggio, festa dei lavoratori. “Negli ultimi venti anni – ha aggiunto – è stato sviluppato un modello economico che è stato basato sulla competitività che si è fondata essenzialmente sulla compressione dei. Oggi questo è diventato insostenibile perché il potere d’acquisto non garantisce più una vita dignitosa ai lavoratori”. “Ildeiè il. 🔗 Anteprima24.it

