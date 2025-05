Mandragora ricorda | La Juve? Due operazioni in un anno ma non ero pronto Vi spiego perché non ha funzionato

Mandragora ha parlato della parentesi in bianconero: le dichiarazioni del centrocampista ex JuventusA La Gazzetta dello Sport, Rolando Mandragora ha ricordato anche il suo periodo alla Juventus. Le parole del centrocampista della Fiorentina.Mandragora – «La Juve? Ebbi due operazioni in un anno, non ero pronto. Ho avuto grandi aspettative addosso, anche per via della cifra del mio acquisto, ma non ero uno che buttava giù le porte da solo. Giocai con tutti e quattro gli allenatori, poi mi ruppi il crociato». .com 🔗 Juventusnews24.com - Mandragora ricorda: «La Juve? Due operazioni in un anno, ma non ero pronto. Vi spiego perché non ha funzionato» ha parlato della parentesi in bianconero: le dichiarazioni del centrocampista exntusA La Gazzetta dello Sport, Rolandohato anche il suo periodo allantus. Le parole del centrocampista della Fiorentina.– «La? Ebbi duein un, non ero. Ho avuto grandi aspettative addosso, anche per via della cifra del mio acquisto, ma non ero uno che buttava giù le porte da solo. Giocai con tutti e quattro gli allenatori, poi mi ruppi il crociato». .com 🔗 Juventusnews24.com

Su altri siti se ne discute

Calendario Serie A, Mecca ricorda un precedente che riguarda la Juve: «I bianconeri hanno giocato quelle due partite a distanza ravvicinata e nessuno si lamentò» - di Redazione JuventusNews24Calendario Serie A, Mecca replica alle polemiche per il cambiamento della programmazione delle partite con un tweet che riguarda la Juve Il caos e le polemiche che si sono susseguite alla nuova programmazione del calendario di Serie A, causate dalla morte di Papa Francesco, sono stati oggetti di pensiero da parte di Edoardo Mecca. Ecco cos’ha detto su X lo speaker radiofonico, che ha menzionato la Juve. 🔗juventusnews24.com

Bernardeschi elogia l’ex Juve: «È un giocatore forte. Se gli dai questi due aspetti, vengono fuori le sue qualità. A me ricorda un big» - di Redazione JuventusNews24Bernardeschi, ex Juve, elogia un calciatore che ha giocato in bianconero. Ecco le sue parole e il retroscena relativo al suo periodo juventino Federico Bernardeschi è stato imbeccato da Il Mattino per parlare della parabola ascendente di Moise Kean. Ecco cos’ha detto l’ex Juve sull’attaccante della Fiorentina. PAROLE – «Quando Moise è andato a Firenze, dicevo a tutti che avrebbe fatto dai 15 ai 20 gol. 🔗juventusnews24.com

Nuovo allenatore Juve: un sogno, due obiettivi e un’opzione a sorpresa. I quattro candidati alla panchina del futuro - di Redazione JuventusNews24Nuovo allenatore Juve: un sogno, due obiettivi e un’opzione a sorpresa. I quattro candidati alla panchina bianconera in vista della prossima stagione L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sul futuro della panchina della Juventus, con Igor Tudor che ha accettato l’incarico di traghettatore fino al termine di questa stagione. Secondo la Gazzetta dello Sport sarebbero quattro le soluzioni: il sogno resta Conte, dietro al tecnico del Napoli resistono le candidature di Pioli e Gasperini. 🔗juventusnews24.com

Ulteriori approfondimenti disponibili online

La Fiorentina asfalta la Juve: pazzesco 3-0 al Franchi. Sconfitta pesantissima per Thiago Motta; Estasi Fiorentina, tris da sogno alla Juve con Gosens, Mandragora e Gudmundsson; Fiorentina-Juventus | La partita; Fiorentina-Juventus 3-0, gol e highlights: reti di Gosens, Mandragora e Gudmundsson. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Mandragora: "La Juve? Non ero pronto" - Intervistato da "La Gazzetta dello Sport", Rolando Mandragora, centrocampista della Fiorentina, parla anche delle sue esperienze precedenti, spiegando cosa non è andato alla ... 🔗tuttojuve.com

Fiorentina, Mandragora: "Mi riprendo ciò che mi hanno tolto gli infortuni. Juve? Non ero pronto" - Rolando Mandragora sta vivendo un autentico momento magico alla Fiorentina. Il centrocampista viola ha rilasciato una lunga intervista a La Gazzetta dello Sport. 🔗calciomercato.com

Fiorentina, Mandragora: “Mi sto riprendendo ciò che gli infortuni mi hanno tolto. Juve? Non ero pronto” - Visualizzazioni: 0 Il centrocampista della Viola – nonché ex Juventus – Rolando Mandragora ha rilasciato una lunga intervista a La Gazzetta dello Sport, in cui ha discusso del rendimento della sua sta ... 🔗calciostyle.it