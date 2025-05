Manchester United e Tottenham fanno sognare la Premier | Inghilterra verso le sei squadre in Champions League

League e Conference League, è dominio delle squadre di Premier League. 🔗 Il giovedì di coppe internazionali è una festa per il calcio inglese: Europae Conference, è dominio delledi. 🔗 Calciomercato.com

Premier League LIVE: alle 13.30 il Manchester United. Poi Tottenham, Arsenal e Chelsea - Dopo l`anticipo che ha aperto la 26esima giornata di Premier League, che ha visto il Brentford imporsi per 4-0 sul Leicester, prosegue la giornata... 🔗calciomercato.com

Europa League: fuori la Lazio, passano Bodo/Glimt, Manchester United, Tottenham e Athletic Bilbao - I viola rischiano di inciampare nella corsa europea, ma alla fine il pareggio necessario per passare il turno è stato raggiunto con Mandragora e Kean L'articolo Europa League: fuori la Lazio, passano Bodo/Glimt, Manchester United, Tottenham e Athletic Bilbao proviene da Il Difforme. 🔗ildifforme.it

Europa League, Tottenham e Athletic Bilbao in semifinale. Lazio e Manchester United ai supplementari - I viola rischiano di inciampare nella corsa europea, ma alla fine il pareggio necessario per passare il turno è stato raggiunto con Mandragora e Kean L'articolo Europa League, Tottenham e Athletic Bilbao in semifinale. Lazio e Manchester United ai supplementari proviene da Il Difforme. 🔗ildifforme.it

Manchester United e Tottenham fanno sognare la Premier: Inghilterra verso le sei squadre in Champions League - Il giovedì di coppe internazionali è una festa per il calcio inglese: Europa League e Conference League, è dominio delle squadre di Premier League che prenotano. 🔗calciomercato.com

Fernandes trascina lo United, il Tottenham strapazza il Bodo: Europa League verso la finale inglese - Il ritmo si abbassa quanto basta per permettere allo United di venire fuori ... I norvegesi, disorientati dallo svantaggio, fanno fatica a rendersi pericolosi e il Tottenham insiste. Al 34’ il ... 🔗gazzetta.it

Fiorentina ko ma è tutto aperto. Chelsea, Tottenham, Manchester United: goleade inglesi in Europa - I viola perdono la semifinale di andata in casa del Betis Siviglia. Blues, Spurs e Red Devils ipotecano la qualificazione in finale ... 🔗tuttosport.com