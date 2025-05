Sololaroma.it - Manchester City-Wolverhampton, il pronostico: combo Champions per Guardiola, ma il GOAL?

Calendario della Premier League che non lascia spazio in queste settimane, perché se Nottingham Forest e Brentford andranno a chiudere stasera un 34 turno iniziato addirittura martedì 22 aprile, alle porte c’è una nuova giornata, la 35ª. Anche questa volta sarà ilad aprire le danze, ancora una volta nel suo Etihad Stadium, pronto a scendere in campo venerdì 2 maggio alle 21:00 contro il. Motivazioni decisamente diverse verso tale match, molto più alte negli uomini di.Di gran lunga la stagione più travagliata per i Citizens alla guida del tecnico spagnolo, ma c’è ancora molto da giocarsi in questo finale: prima del Mondiale per Club di giugno, la finale di FA Cup contro il Crystal Palace e 4 partite di Premier League per non fallire la qualificazione alla prossima, fondamentale per ambizioni e casse del club. 🔗 Sololaroma.it