Manchester City ha dato una spinta importante mentre Haaland e Rodri tornano al pieno addestramento

Manchester City hanno ricevuto un grande aumento della squadra con il ritorno di Erling Haaland e Rodri al pieno allenamento della prima squadra.Haaland ha subito un infortunio alla caviglia durante la vittoria dei quarti di finale per 2-1 della città su Bournemouth il 30 marzo e da allora non è apparso per la squadra di Guardiola.Al momento non è noto esattamente quando l'attaccante norvegese tornerà alla squadra della giornata, ma il boss della città dovrebbe fornire un aggiornamento ai media giovedì prima della pre -league di venerdì contro i Wolves.Nel frattempo, il vincitore di Ballon d'Or Rodri ha intrapreso un allenamento individuale dall'inizio del 2025 dopo che il centrocampista ha subito un legamento crociato anteriore rotto (ACL) l'anno scorso che lo ha escluso per la stagione.

