Manca l' intestazione avv nella busta | impossibile ritirare la raccomandata per il cliente domiciliato

cliente è domiciliato presso l’avvocato e quando arriva la tanto sospirata raccomandata da parte dell’assicurazione, il legale si reca all’ufficio postale e scopre di non poter ritirare il plico: colpa di un titolo Mancante sull’intestazione.Il legale ha ricevuto una notifica di giacenza. 🔗 Perugiatoday.it - Manca l'intestazione "avv." nella busta: impossibile ritirare la raccomandata per il cliente domiciliato Ilpresso l’avvocato e quando arriva la tanto sospiratada parte dell’assicurazione, il legale si reca all’ufficio postale e scopre di non poteril plico: colpa di un titolonte sull’.Il legale ha ricevuto una notifica di giacenza. 🔗 Perugiatoday.it

Ne parlano su altre fonti

Nuove indicazioni nazionali, la voce degli studenti: “Manca partecipazione, storia insegnata in chiave nazionalistica e nessuna attenzione alle diversità”. INTERVISTA - Alla Camera dei Deputati si è svolta una conferenza stampa che ha visto la partecipazione di rappresentanti di associazioni, sindacati e realtà del mondo dell’educazione, della scuola e della ricerca. L'articolo Nuove indicazioni nazionali, la voce degli studenti: “Manca partecipazione, storia insegnata in chiave nazionalistica e nessuna attenzione alle diversità”. INTERVISTA sembra essere il primo su Orizzonte Scuola Notizie. 🔗orizzontescuola.it

Omicidio Coatti, lo strazio della mamma: "Mi manca l'aria". Nel 2020 un'altra tragedia - Quindici parole per descrivere il proprio dolore. Quattro volte la ripetizione del verbo ‘mancare’. Sandra Lovato, madre di Alessandro Coatti (il biologo barbaramente ucciso in Colombia), giovedì 10 aprile ha affidato ai social il primo commento sul proprio stato d’animo a quasi una settimana... 🔗ferraratoday.it

Nordio in aula sbotta: "Manca la bestemmia" - "Sono stato accusato di essere responsabile del numero dei suicidi in carcere, delle nomine del garante, del sovraffollamento carcerario, del panpenalismo, delle madri detenute, di una crociata contro le intercettazioni, del dossieraggio dei parlamentari e di altro". Così il ministro della Giustizia Carlo Nordio intervenendo nell'aula della Camera dove è in corso l'esame della mozione di sfiducia presentata dalle opposizioni (a eccezione di Azione) nei suoi confronti dopo il caso Almasri. 🔗liberoquotidiano.it

Su questo argomento da altre fonti

Busta paga, manca qualcosa? Come leggerla facilmente: retribuzione, detrazioni e ferie - L'articolo Busta paga, manca qualcosa? Come leggerla facilmente: retribuzione, detrazioni e ferie proviene da Greenstyle.it. 🔗msn.com