Manca il Papa? Pechino tira dritto e nomina due nuovi vescovi ausiliari

Laverita.info - Manca il Papa? Pechino tira dritto e nomina due nuovi vescovi ausiliari La Cina calpesta ancora la Chiesa e procede da sola con le designazioni nelle diocesi di Shanghai e Xinxiang. Entrambi i prelati sono espressione di istituzioni controllate dal regime. Un «test» per il futuro Santo Padre. 🔗 Laverita.info

Cosa riportano altre fonti

Camilla Costanzo su papà Maurizio: «L’uomo di cui sono stata più innamorata nella vita è stato lui. Cosa mi manca? I pranzi tutti insieme, con i miei fratelli, per non perderci» - La figlia del conduttore scomparso nel febbraio 2023 in una nuova intervista ha parlato del rapporto col padre: «Non ho mai vissuto la quotidianità con lui. Non era il tipo da accompagnare mio fratello e me a scuola, però nella nostra vita c’è sempre stato, era presentissimo» 🔗vanityfair.it

Enzo Miccio e il desiderio di diventare papà: «Mi manca un pezzo della mia vita, ma non so se sarei stato all'altezza» - In un momento di grande sincerità, Enzo Miccio ha svelato un lato profondo e inaspettato di sé, durante la sua ospitata nel programma Ciao Maschio con Nunzia De Girolamo. Sabato 12... 🔗leggo.it

Dazi: Musk ha chiesto a Trump di revocarli. Ma il Presidente tira dritto. E Pechino contrattacca - Elon Musk avrebbe cercato personalmente di convincere Donald Trump a revocare i dazi, anche quelli sulla Cina. Ma il tentativo non ha avuto successo L'articolo Dazi: Musk ha chiesto a Trump di revocarli. Ma il Presidente tira dritto. E Pechino contrattacca proviene da Firenze Post. 🔗.com