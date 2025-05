Maltrattamenti all’asilo la titolare del nido condannata a 4 anni e mezzo

nido Girotondo di Bergamo, chiuso nel 2020, sono stati determinanti ai fini della sentenza. La titolare della struttura, P.M., 53 anni, è stata condannata a 4 anni e mezzo di reclusione per Maltrattamenti nei confronti di 4 bambini, quelli che si vedono nelle immagini, inequivocabili, girate la settimana prima del primo lockdown, nel febbraio 2020.Alla donna la pm Chiara Monzio Compagnoni contestava Maltrattamenti nei confronti di 9 bambini, ma su 5 di questi non c'erano prove sufficienti e, infatti, per questi episodi l'imputata è stata assolta con la formula perché il fatto non costituisce reato.Messa di fronte all'evidenza, P.M. in aula aveva dichiarato tra le lacrime: "Non mi riconosco in questi video, non so come abbia potuto tenere un atteggiamento del genere".

Bergamo, maltrattamenti ai bimbi dell’asilo nido: maestra rischia 4 anni e mezzo - Bergamo – Per il pm Monzio Compagnoni il dibattimento ha provato le contestazioni mosse a carico dell’imputata Paola M., educatrice e titolare di un asilo nido di Bergamo, a processo davanti al tribunale collegiale (presidente Ingrascì, a latere le colleghe Garufi e Mazza) per maltrattamenti ai bimbi che frequentavano il nido. Al termine della sua requisitoria il pm ha chiesto la condanna a 4 anni e sei mesi. 🔗ilgiorno.it

Maltrattamenti al nido, chiesta una condanna a 4 anni e mezzo per la titolare - Bergamo. “Umiliazioni, aggressioni verbali e fisiche, trascuratezza e indifferenza ai bisogni dei bambini”. Per la pm Chiara Monzio Compagnoni la responsabilità penale di P.M., 54enne titolare dell’asilo nido Girotondo di Bergamo, chiuso nel 2020, è pienamente provata. Tanto che ha chiesto per l’imputata una condanna a 4 anni e 6 mesi. Il sostituto procuratore ha ripercorso la vicenda che ha portato l’educatrice alla sbarra: “Nel novembre 2019 una mamma ha raccontato in questura la situazione preoccupante di suo figlio, che all’epoca aveva meno di un anno. 🔗bergamonews.it

Marcianise, sottoscritto il contratto per la realizzazione del nuovo Asilo Nido - Tempo di lettura: 2 minutiSottoscritto il contratto per la realizzazione del nuovo Asilo Nido in via Placido Rizzotto. La firma del documento con il responsabile della ditta appaltatrice è avvenuta nella Sala Giunta della Casa Comunale e rappresenta l’ultimo amministrativo necessario per l’avvio dei lavori. L’intervento prevede la riqualificazione dell’edificio che ospitava la scuola elementare Manzoni nel quartiere popolare della 167 con un investimento di 300mila euro di fondi comunali. 🔗anteprima24.it

Maltrattamenti all’asilo. Maestra condannata - Bergamo, inflitti quattro anni e sei mesi all’ex titolare di un nido. Vittime quattro bambini. La donna inchiodata dalle telecamere. 🔗msn.com

Maltrattamenti sui bimbi in un nido di Bergamo, la denuncia di una mamma: maestra condannata a 4 anni e mezzo - Oggi, mercoledì 30 aprile, l'ex titolare e maestra di un asilo nido di Bergamo è stata condannata in primo grado a quattro anni e sei mesi per maltrattamenti ... 🔗fanpage.it

Bergamo, 4 anni e 6 mesi all’ex titolare dell’asilo dove i bambini venivano umiliati e maltrattati - Le vessazioni nei confronti dei piccoli, documentate attraverso il ricorso a telecamere nascoste, sono avvenute dal 2012 al 2016 e dal 2019 al 2020. L’inchiesta partita dalla denuncia di una mamma. Il ... 🔗msn.com