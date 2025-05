Maltempo in Nuova Zelanda venti a 150 km h e onde di 5 metri

Maltempo sta sferzando vaste aree della Nuova Zelanda soprattutto per il forte vento. Tantissimi gli evacuati ma non sono stati segnalati morti o feriti gravi. Allerta rossa per vento forte emessa giovedì per Wellington, all’estremità meridionale dell’Isola del Nord della Nuova Zelanda: è stata la prima volta che la capitale, famosa per le sue raffiche di vento, ha affrontato il livello di allerta più alto. I residenti sono stati invitati a rimanere in casa, evitare gli spostamenti e tenersi lontani da porte e finestre, poiché raffiche fino a 150 kmh rappresentavano un “pericolo per la vita” a causa della caduta di alberi e oggetti volanti, secondo quanto riferito dal servizio meteorologico Metservice. I voli da e per Wellington sono stati cancellati per tutta la giornata di giovedì e i traghetti passeggeri tra l’Isola del Nord e l’Isola del Sud sono stati sospesi almeno fino a venerdì pomeriggio. 🔗 Lapresse.it - Maltempo in Nuova Zelanda, venti a 150 km/h e onde di 5 metri Ilsta sferzando vaste aree dellasoprattutto per il forte vento. Tantissimi gli evacuati ma non sono stati segnalati morti o feriti gravi. Allerta rossa per vento forte emessa giovedì per Wellington, all’estremità meridionale dell’Isola del Nord della: è stata la prima volta che la capitale, famosa per le sue raffiche di vento, ha affrontato il livello di allerta più alto. I residenti sono stati invitati a rimanere in casa, evitare gli spostamenti e tenersi lontani da porte e finestre, poiché raffiche fino a 150 kmh rappresentavano un “pericolo per la vita” a causa della caduta di alberi e oggetti volanti, secondo quanto riferito dal servizio meteorologico Metservice. I voli da e per Wellington sono stati cancellati per tutta la giornata di giovedì e i traghetti passeggeri tra l’Isola del Nord e l’Isola del Sud sono stati sospesi almeno fino a venerdì pomeriggio. 🔗 Lapresse.it

