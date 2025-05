Malore dopo la puntura di un insetto | escursionista recuperato sulla Ferrata Gamma 1

escursionista ha subito un Malore causato da una puntura di insetto mentre percorreva la Ferrata Gamma 1, sul versante del Pizzo d'Erna. L'unità di elisoccorso di Como è prontamente intervenuta, atterrando in un'area impervia per fornire le cure immediate e trasportando l'uomo, in codice giallo, presso l'ospedale, dove le condizioni, pur non gravi, richiedevano attenzione medica.Due ManiPoco dopo, alle 11:05 circa, un secondo intervento ha visto protagonista una donna di 48 anni che, infortunatasi a una caviglia lungo la Ferrata Contessi sul Monte Due Mani, nel comune di Ballabio, ha richiesto l'intervento dell'elisoccorso di Milano. 🔗 Ilgiorno.it - Malore dopo la puntura di un insetto: escursionista recuperato sulla Ferrata Gamma 1 Lecco, 1 maggio, 2025 – Mattinata particolarmente impegnativa sulle montagne del Lecchese. Due escursionisti sono stati soccorsi dalle squadre di elisoccorso in due episodi distinti, avvenuti a pochi minuti l'uno dall'altro, lungo alcune delle vie ferrate più popolari della zona, complici le festività.Pizzo ErnaIl primo intervento si è reso necessario attorno alle 10.55, quando unha subito uncausato da unadimentre percorreva la1, sul versante del Pizzo d'Erna. L'unità di elisoccorso di Como è prontamente intervenuta, atterrando in un'area impervia per fornire le cure immediate e trasportando l'uomo, in codice giallo, presso l'ospedale, dove le condizioni, pur non gravi, richiedevano attenzione medica.Due ManiPoco, alle 11:05 circa, un secondo intervento ha visto protagonista una donna di 48 anni che, infortunatasi a una caviglia lungo laContessi sul Monte Due Mani, nel comune di Ballabio, ha richiesto l'intervento dell'elisoccorso di Milano. 🔗 Ilgiorno.it

Su altri siti se ne discute

Andrea Pucci operato alle coronarie dopo il malore sul palco - Andrea Pucci operato alle coronarie dopo il malore accusato venerdì 28 marzo mentre si stava esibendo al Gran Teatro PalaGalassi […] Continua a leggere Andrea Pucci operato alle coronarie dopo il malore sul palco su Perizona.it 🔗perizona.it

Veronica Maya, lo sfogo dopo gli insulti sui social: "Offesa per una puntura sbagliata di botox" - La conduttrice è finita al centro delle critiche del popolo dei social per un ritocchino estetico finito male e su di lei si è scatenato un vero e proprio shitstorm 🔗ilgiornale.it

Cefalù, turista deceduto dopo un malore mentre saliva in cima alla Rocca - Squadre del Soccorso Alpino e Speleologico Siciliano in azione alla Rocca di Cefalù per soccorrere un turista statunitense colto da malore. L'uomo, un sessantenne, stava raggiungendo la cima insieme alla moglie quando si è accasciato a terra. La donna ha lanciato l'allarme al Numero Unico di Emergenza 112. La centrale del 118, trattandosi di un intervento sanitario in ambiente impervio, ha allertato. 🔗feedpress.me

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Malore dopo la puntura di un insetto: escursionista recuperato sulla Ferrata Gamma 1; Doppio soccorso in ferrata: grave malore per una puntura di insetto; COLTO DA MALORE DOPO LA PUNTURA DI UN’APE: SALVATO DAI CARABINIERI ·; La tragedia di Casalecchio, morire per la puntura di un insetto: ora c'è anche il vaccino. 🔗Cosa riportano altre fonti

Malore dopo la puntura di un insetto: escursionista recuperato sulla Ferrata Gamma 1 - Lecco, 1 maggio, 2025 – Mattinata particolarmente impegnativa sulle montagne del Lecchese. Due escursionisti sono stati soccorsi dalle squadre di elisoccorso in due episodi distinti, avvenuti a pochi ... 🔗ilgiorno.it

Imparare dagli errori: quando la causa dell’incidente è una puntura di insetti - Brescia, 24 Apr – Nei mesi caldi non solo aumentano le attività lavorative outdoor, ma anche la possibilità di venire e contatto con insetti. E varie tipologie di lavoratori, ad esempio, del comparto ... 🔗puntosicuro.it

Santorso. Giovane di Schio ha un malore dopo la puntura di un insetto - Questa mattina verso le 9.30 il Soccorso alpino di Schio è stato chiamato per una ragazza che si era sentita poco bene sul Monte Summano, nel comune di Santorso, in seguito alla puntura di un insetto. 🔗altovicentinonline.it