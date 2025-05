Male l’economia Usa | Trump incolpa Biden ‘scagiona’ i dazi e promette il boom

Trump ostenta sicurezza e ottimismo, promette prosperità, snocciola dati e risultati dei primi 100 giorni di governo. Ma intanto l'economia Usa ha appena chiuso il suo peggior trimestre dal 2022, anche a causa dei significativi cambiamenti di politica economica del presidente, dazi compresi, che hanno innervosito non poco consumatori e imprese.

Effetto Trump sull’economia, la Fed abbatte le stime di crescita Usa e aumenta le previsioni di inflazione - La Federal Reserve, nel clima di incertezza economica per la raffica di dazi annunciata dall’amministrazione Trump, taglia corposamente le stime di crescita e alza le previsioni di inflazione. La banca centrale statunitense si aspetta ora che il pil nel 2025 si fermi all’1,7% contro il 2,1% delle stime di dicembre. Nel 2026 la crescita è attesa a 1,8% (dal 2% precedente) e nel 2027 a 1,8% (da 1,9%). 🔗ilfattoquotidiano.it

La Cina fa la faccia feroce e risponde agli Usa con dazi al 34%. Trump: “Se la sono giocata male, sono andati nel panico” - Pechino fa la faccia feroce contro Donald Trump e la Casa Bianca replica a muso duro. La Cina risponde ai dazi americani annunciati mercoledì con l’imposizione di dazi doganali del 34% su tutte le importazioni di beni Usa a partire dal 10 aprile. Lo ha annunciato il ministero del Commercio cinese aggiungendo la notizia di controlli sulle esportazioni di sette elementi chimici delle terre rare. Tra questi il gadolinio, utilizzato nelle risonanze magnetiche, e l’ittrio, utilizzato nell’elettronica di consumo. 🔗secoloditalia.it

Economia Usa in crisi? Pil in calo dello 0,3% nel primo trimestre: è effetto dazi. Trump: «Colpa di Biden». Wall Street in caduta - L'economia Usa si contrae per la prima volta dal 2022 nei primi mesi dell'amministrazione di Donald Trump con il balzo delle importazioni per evitare i dazi e una più debole spesa dei... 🔗ilmattino.it

Male l'economia Usa: Trump incolpa Biden, 'scagiona' i dazi e promette il boom - (Adnkronos) - Donald Trump ostenta sicurezza e ottimismo, promette prosperità, snocciola dati e risultati dei primi 100 giorni di governo. Ma intanto l'economia Usa ha appena chiuso il suo peggior tri ... 🔗msn.com

Economia Usa in crisi? Pil in calo dello 0,3% nel primo trimestre: è effetto dazi. Trump: «Colpa di Biden». Wall Street in caduta - L’economia americana rallenta per la prima volta dall’inizio del 2022 a causa dei timori per i dazi di Donald Trump, mentre anche dalla Cina arrivano i primi segnali di una ... 🔗msn.com

L’uragano Trump abbatte l’economia Usa, la paura della recessione fa crollare i mercati - I peggiori dati economici dal 2022 post pandemia fanno precipitare Wall Street. La causa è nell’offensiva globale dei dazi. «Tutta colpa di Biden», dice il presidente, ma è la sua politica commerciale ... 🔗editorialedomani.it