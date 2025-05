Male l’economia Usa | Trump incolpa Biden ‘scagiona’ i dazi e promette il boom

Trump ostenta sicurezza e ottimismo, promette prosperità, snocciola dati e risultati dei primi 100 giorni di governo. Ma intanto l'economia Usa ha appena chiuso il suo peggior trimestre dal 2022, anche a causa dei significativi cambiamenti di politica economica del presidente, dazi compresi, che hanno innervosito non poco consumatori e imprese.

(Adnkronos) – Donald Trump ostenta sicurezza e ottimismo, promette prosperità, snocciola dati e risultati dei primi 100 giorni di governo. Ma intanto l'economia Usa ha appena chiuso il suo peggior trimestre dal 2022, anche a causa dei significativi cambiamenti di politica economica del presidente, dazi compresi, che hanno innervosito non poco consumatori e imprese.

Male l’economia Usa: Trump incolpa Biden, ‘scagiona’ i dazi e promette il boom - (Adnkronos) – Donald Trump ostenta sicurezza e ottimismo, promette prosperità, snocciola dati e risultati dei primi 100 giorni di governo. Ma intanto l’economia Usa ha appena chiuso il suo peggior trimestre dal 2022, anche a causa dei significativi cambiamenti di politica economica del presidente, dazi compresi, che hanno innervosito non poco consumatori e imprese. Il prodotto interno lordo statunitense è infatti diminuito dello 0,3% nel primo trimestre dell’anno, rispetto al 2,4% dell’ultimo trimestre del 2024. 🔗ildenaro.it

Effetto Trump sull’economia, la Fed abbatte le stime di crescita Usa e aumenta le previsioni di inflazione - La Federal Reserve, nel clima di incertezza economica per la raffica di dazi annunciata dall’amministrazione Trump, taglia corposamente le stime di crescita e alza le previsioni di inflazione. La banca centrale statunitense si aspetta ora che il pil nel 2025 si fermi all’1,7% contro il 2,1% delle stime di dicembre. Nel 2026 la crescita è attesa a 1,8% (dal 2% precedente) e nel 2027 a 1,8% (da 1,9%). 🔗ilfattoquotidiano.it

