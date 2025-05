Malattie professionali | l' emergenza invisibile che in Liguria fa il doppio dei morti degli infortuni

Morti sul lavoro e malattie professionali in aumento, è un’emergenza: il piano per uscirne - Infortuni sul lavoro e malattie professionali sono una categoria di eventi tutelati dall’Inail in quanto legati all’attività lavorativa e potenzialmente dannosi per la salute individuale. Entrambi rientrano nel quadro della tutela assicurativa obbligatoria prevista dalla legge per i dipendenti e alcune categorie di autonomi. più aggiornate a disposizione – un trend in crescita. Lo ha segnalato la Cisl nel suo nuovo report semestrale su infortuni e malattie professionali, sollecitando l’individuazione un nuovo patto sociale mirato a meglio proteggere la salute dei lavoratori. 🔗quifinanza.it

Malattie professionali, ecco il rapporto Uil. Latina è maglia nera - Centosessantanove malattie professionali in più nel 2024 rispetto all'anno precedente in provincia di Latina che si conferma maglia nera (terzo posto nel Lazio) per incidenza di casi strettamente correlati a esposizioni ripetute a fattori di rischio sul lavoro. A parlare sono i dati raccolti ed... 🔗latinatoday.it

Burnout e malattie professionali. Più attenzione alla salute dei docenti. Lettera - Inviata da Mario Bocola - È da sempre che il prof. Lodoli afferma che la professione docente è usurante e che il burnout deve essere riconosciuta quale malattia professionale che affligge il mondo della scuola perché i docenti sono sottoposti a ritmi di lavoro stressanti che generano condizioni di malessere e di disagio. L'articolo Burnout e malattie professionali. Più attenzione alla salute dei docenti. 🔗orizzontescuola.it

Malattie professionali, boom di casi. L'allarme di Cgil: «Succede di più nel comparto della sanità, 1479 denunce nel 2024» - PADOVA - Le malattie professionali nel settore pubblico, in particolare nel comparto sanità ed enti pubblici da quelli locali ai ministeri, sono in forte aumento. La denuncia arriva dalla Fp Cgil ... 🔗ilgazzettino.it

Tutte le malattie dichiarate emergenza sanitaria dall'OMS e c'è già un allarme per il 2024 - Microsoft e i fornitori di terze parti usano i cookie per l'archiviazione e l'accesso a informazioni, quali gli ID univoci, per distribuire, gestire e migliorare servizi e annunci. Se si accetta ... 🔗msn.com