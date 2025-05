Maifredi sentenzia | Questa Juve è incompiuta Non mi spiego il rendimento di quel bianconero io ripartirei da lui

Maifredi ha parlato verso Bologna-Juve: le dichiarazioni dell’ex tecnico dei bianconeriVerso Bologna–Juve, Gigi Maifredi ha parlato così a La Gazzetta dello Sport.Maifredi – «La Juve non può darti un’idea. Perché è stata creata da un altro e adesso c’è una seconda persona che cerca di sistemare le cose. È un’incompiuta. Un ”Frankenstein”, per dirla col sorriso. Chiaro che Tudor ha prima di tutto cercato di appianare un po’ di cose: Motta aveva lasciato tensioni sparse, mi pare. Koopmeiners? Mi coinvolgeva da impazzire. Viveva di una luce splendente che non capisco come possa essere diventata un lumicino. Non è possibile. Sa invece chi è stata una delusione? Inspiegabile, però: Douglas Luiz. Giocatore strepitoso. Poi c’è chi dice che non ha i ritmi del nostro calcio: vabbé. Se oggi tornassi in panchina ripartirei da Douglas Luiz, e non ho capito perché non abbia reso, forse i continui cambi, anche di ruolo, non so». 🔗 Juventusnews24.com - Maifredi sentenzia: «Questa Juve è incompiuta. Non mi spiego il rendimento di quel bianconero, io ripartirei da lui» ha parlato verso Bologna-: le dichiarazioni dell’ex tecnico dei bianconeriVerso Bologna–, Gigiha parlato così a La Gazzetta dello Sport.– «Lanon può darti un’idea. Perché è stata creata da un altro e adesso c’è una seconda persona che cerca di sistemare le cose. È un’. Un ”Frankenstein”, per dirla col sorriso. Chiaro che Tudor ha prima di tutto cercato di appianare un po’ di cose: Motta aveva lasciato tensioni sparse, mi pare. Koopmeiners? Mi coinvolgeva da impazzire. Viveva di una luce splendente che non capisco come possa essere diventata un lumicino. Non è possibile. Sa invece chi è stata una delusione? Inspiegabile, però: Douglas Luiz. Giocatore strepitoso. Poi c’è chi dice che non ha i ritmi del nostro calcio: vabbé. Se oggi tornassi in panchinada Douglas Luiz, e non ho capito perché non abbia reso, forse i continui cambi, anche di ruolo, non so». 🔗 Juventusnews24.com

