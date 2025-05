Maicon | Inter coraggio impressionante! Thuram dà un segnale

Inter di Inzaghi pareggia 3-3 sul campo del Barcellona nella semifinale di andata di Champions League, lasciando tutto aperto per il ritorno che si disputerà il 6 maggio a San Siro. Maicon, commentare su Prime Video, si complimenti con i nerazzurri per il coraggio – L'Inter di Simone Inzaghi esce dal Montjuic con un pareggio, lasciando sostanzialmente la qualificazione alla finale di Champions League in bilico. Maicon sottolinea un po' di amarezza, senza dimenticare però il grande coraggio della squadra: «Dopo il 2-0 l'Inter ha concesso troppo, però alla fine è come se fosse uno 0-0. Il Barcellona andrà a San Siro, quando la gente urla lì è dura. La vedo bene. C'è un po' di amaro perché l'Inter poteva fare meglio, ma ha dimostrato coraggio questa squadra. Vieni qui a Barcellona, contro una squadra fortissima, dimostrando un coraggio impressionante.

Atalanta Inter macchine da gol: ma un dato dei nerazzurri è impressionante - di RedazioneAtalanta Inter sono due macchine da gol: la Dea e i nerazzurri continuano a segnare con record Atalanta Inter, le due nerazzurre si apprestano ad andare l’una contro l’altra al Gewiss Stadium. Sia Atalanta che Inter sono infatti a quota 63 reti, sottolinea anche il Corriere dello Sport in vista del match scudetto che mette in evidenza un dato ancora più importante sui meneghini: I GOL – «Due macchine da gol, entrambe capaci di segnare 63 reti in 28 giornate (media 2,25 a partita), ma comunque diverse per caratteristiche e punti di forza. 🔗internews24.com

Maicon avvisa l’Inter: «Dimentichi l’andata, per passare con il Bayern deve fare questo» - di RedazioneMaicon si è espresso ad Amazon Prime Video prima della gara tra Inter e Bayern Monaco: le dichiarazioni Prima del calcio d’inizio di Inter–Bayern Monaco, anche Maicon ha parlato a Prime Video. Queste le dichiarazioni dell’ex nerazzurro prima del quarto di finale di ritorno di Champions League: LE PAROLE – «In questo spogliatoio abbiamo vinto tanto, sono emozioni incredibili che porteremo dietro per tutta la vita. 🔗internews24.com

Ranking UEFA, stagione impressionante per l’Inter: il dato - L’Inter ha superato il Bayern Monaco, nell’andata dei quarti di finale di Champions League, con il punteggio di 2-1: a beneficiarne è anche il suo Ranking UEFA. Di seguito la classifica aggiornata. IN CRESCITA – L’Inter, dopo la vittoria sul Bayern Monaco all’andata dei quarti di finale di Champions League, resta al sesto posto del Ranking UEFA. L’aggiornamento della classifica, reso noto dalla UEFA come di consueto il giovedì successivo a un turno di coppe, ribadisce l’affermazione del club nerazzurro ai vertici del calcio europeo. 🔗inter-news.it

