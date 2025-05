Maicon applaude l’Inter | Ha avuto un coraggio impressionante! La squadra ci crede

L'ex difensore dell'Inter, Maicon Douglas, ha commentato così il pareggio ottenuto ieri dai nerazzurri in Champions League contro il Barcellona. Intervenuto ai microfoni di Amazon Prime Video da bordocampo dello stadio Olimpico Lluis Companys, Maicon Douglas ha commentato così il pareggio per 3 a 3 tra Barcellona e Inter nella semifinale d'andata di Champions League. L'ex terzino nerazzurro è uno abituato a vivere emozioni come quelle provate ieri sera, ma in campo: la straordinaria partita di Denzel Dumfries ha rievocato nella mente dei tifosi interisti le gesta dell'ex calciatore brasiliano. LE PAROLE DI Maicon – «Dopo il 2-0, l'Inter ha concesso troppo a giocatori forti come Yamal. Ma ora è come se fossimo 0-0, vedo i nerazzurri bene. Vedremo come andrà a San Siro. l'Inter ha saputo reagire, è venuta a Barcellona e ha fatto tre gol, mostrando un coraggio impressionante.

