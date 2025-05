Maggiolata | la musica incontra la solidarietà concerto di primavera per Progetto Itaca Napoli

Progetto Itaca Napoli - organizzazione di volontariato attiva da 11 anni e dedita alla prevenzione, alla cura del disagio mentale ed intellettivo, al reinserimento socio-lavorativo dei pazienti, all'assistenza alle famiglie - entra nel vivo delle raccolte fondi primaverili.Domenica 4 maggio.

La musica incontra la solidarietà con un evento speciale promosso da Aido Casentino - Arezzo, 27 febbraio 2025 – La musica incontra la solidarietà con un evento speciale promosso da AIDO Casentino (Associazione Italiana per la Donazione di Organi, Tessuti e Cellule). Sabato 1 marzo alle ore 21:00, il Teatro Antei di Pratovecchio ospiterà il concerto live della band Moka da Quattro, un'occasione per diffondere il valore della donazione di organi attraverso la potenza della musica. Attraverso il motto “Dire SÌ alla donazione è il regalo più bello”, AIDO Casentino vuole sensibilizzare il pubblico su un tema di fondamentale importanza per la vita di molte persone. 🔗lanazione.it

Quando la musica incontra il teatro. A San Giovanni al via “Parole in circolo” - Arezzo, 11 aprile 2025 – Dopo una prima edizione del 2023 di grande successo, confermato e accresciuto nel 2024, torna anche quest’anno a San Giovanni Valdarno il ciclo di appuntamenti domenicali di primavera in stile teatro-canzone organizzati dall’associazione culturale Paro Paro, in collaborazione con Diesis Teatrango e il patrocinio del Comune di San Giovanni Valdarno. Gli spettacoli, dedicati all’incontro fra musica e teatro, si svolgeranno nella consueta location, la sala La Nonziata in via Giovanni da San Giovanni, suggestiva chiesa restaurata e riportata a nuova vita da Fabrizio ... 🔗lanazione.it

Musica e solidarietà al Lauro Rossi - Una serata all’insegna della musica e della solidarietà domani alle 20.30 al teatro Lauro Rossi: in scena il "Medici & friends show", evento speciale organizzato dal Rotary Club Macerata e dal Rotary Club Macerata Matteo Ricci, con il patrocinio della Città di Macerata e la collaborazione del Rotary Distretto 2090. Protagonisti dei medici-artisti che offriranno al pubblico una performance musicale unica, con l’obiettivo di sostenere la realizzazione del Rotary Campus Disabili Marche. 🔗ilrestodelcarlino.it

