maggio si apre con un successo per cortona in fiore

Maggio da tutto esaurito, bella presenza di pubblico in centro per Cortona in Fiore e Fiera del Rame. La manifestazione ha attratto numerosi espositori nelle piazze del centro. «Questa città è un museo a cielo aperto e grazie alla maestria di tutti coloro che hanno addobbato negozi e.

Cortona, dal primo maggio entra in vigore la Ztl estiva - Arezzo, 29 aprile 2025 – Cortona, dal primo maggio entra in vigore la Ztl estiva Le variazioni di accesso riguardano le zone rossa e gialla del centro storico Cambio stagionale di orario per le Ztl del centro storico di Cortona, come ogni anno l’Amministrazione comunale annuncia la variazione della disciplina degli orari di accesso al centro storico. I seguenti orari entreranno in vigore da giovedì 1 maggio fino al 30 di settembre. 🔗lanazione.it

Ghali apre il tour estivo a Cortona Comics: primo live del nuovo album - Il rapper si esibirà il 31 maggio allo stadio comunale, dando il via alla tournée nazionale Ghali sarà il protagonista del concerto di Cortona Comics. Sabato 31 maggio, il rapper salirà sul palco dello stadio comunale di Cortona per inaugurare il suo tour estivo, presentando per la prima volta dal vivo il suo nuovo album. L’evento, organizzato dal Comune di Cortona tramite Cortona Sviluppo, in collaborazione con il Mengo Music Fest, è ormai un appuntamento fisso che attrae migliaia di giovani da tre anni. 🔗lortica.it

