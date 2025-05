Maggio Musicale Diego Ceretta dirige il concerto col ' War Requiem' di Britten

Maggio 2025 – Proseguono i concerti dell’87esimo Festival del Maggio Musicale Fiorentino. Sabato 3 Maggio, alle ore 20, il maestro Diego Ceretta sale sul podio della Sala Grande del Maggio – alla guida dell’Orchestra e Coro del Maggio Musicale Fiorentino, dell’Orchestra della Toscana, della quale è direttore principale, e del Coro di voci bianche dell’Accademia del Maggio – per il terzo appuntamento sinfonico del Festival. In programma una delle più celebri composizioni del XX secolo, il celebre War Requiem op. 66 per soli, coro, coro di ragazzi, orchestra e orchestra da camera di Benjamin Britten. La serata nasce in collaborazione con l’Orchestra della Toscana, un binomio prezioso e così descritto da Daniele Spini, direttore artistico dell’ORT: “La collaborazione fra Maggio Musicale Fiorentino e Orchestra della Toscana trova in questa produzione un momento specialmente intenso. 🔗 Lanazione.it - Maggio Musicale, Diego Ceretta dirige il concerto col 'War Requiem' di Britten Firenze, 12025 – Proseguono i concerti dell’87esimo Festival delFiorentino. Sabato 3, alle ore 20, il maestrosale sul podio della Sala Grande del– alla guida dell’Orchestra e Coro delFiorentino, dell’Orchestra della Toscana, della quale è direttore principale, e del Coro di voci bianche dell’Accademia del– per il terzo appuntamento sinfonico del Festival. In programma una delle più celebri composizioni del XX secolo, il celebre Warop. 66 per soli, coro, coro di ragazzi, orchestra e orchestra da camera di Benjamin. La serata nasce in collaborazione con l’Orchestra della Toscana, un binomio prezioso e così descritto da Daniele Spini, direttore artistico dell’ORT: “La collaborazione fraFiorentino e Orchestra della Toscana trova in questa produzione un momento specialmente intenso. 🔗 Lanazione.it

