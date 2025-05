Maggio dei Monumenti a Napoli | 320 eventi dal centro alle periferie nel segno del fuoco

Maggio dei Monumenti torna a Napoli dal 2 Maggio al 1° giugno. La kermesse diffusa in tutta la città, con 320 eventi, omaggia il fuoco e David Lynch.

Maggio dei Monumenti a Napoli 2025, 320 eventi in un mese: la metà ospitati nelle periferie - Trecentoventi eventi - la metà in periferia - che saranno il carburante per incendiare ancora di più la passione del popolo napoletano.

Maggio dei Monumenti 2025 a Napoli, il tema è il fuoco: il programma completo - Torna dal 2 maggio al 1° giugno il Maggio dei Monumenti, storica manifestazione promossa e finanziata dal Comune di Napoli, giunta alla 31esima edizione. Sarà il fuoco la via maestra del Maggio dei Monumenti a Napoli che si svolgerà dal 2 maggio al 1 giugno con 320 eventi organizzati e finanziati dal Comune di Napoli.

Maggio dei Monumenti 2025: Napoli esplora il tema del fuoco tra patrimonio e contemporaneità - Dal 2 maggio al 1° giugno, il Comune di Napoli presenta la 31esima edizione del Maggio dei Monumenti, manifestazione incentrata quest'anno sul tema del fuoco, declinato in diverse accezioni. Il programma, intitolato "Napoli, cuore ardente, mente illuminata", si articola attraverso un percorso che coinvolge tutte le Municipalità, evidenziando l'identità e la capacità di rigenerazione della città.

Maggio dei Monumenti a Napoli: 320 eventi dal centro alle periferie nel segno del fuoco - Venerdì 30 maggio, in Piazza del Gesù alle 20,30, avrà luogo la proiezione all'aperto del pilot – il primo episodio – della serie cult Twin Peaks. Così, la piazza nel cuore di Napoli sarà un luogo in ...

