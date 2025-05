Maggio Castiglionese rock con Marky Ramone all' avvio della manifestazione

Maggio all’insegna della musica e del “rock” vista la presenza questa mattina alla cerimonia d’inaugurazione di Marky Ramone, il batterista statunitense dei Ramones diventato cittadino Castiglionese dopo l’acquisto di una casa e che, per altro, durante la mattinata non ha saputo resistere ed. 🔗 Arezzonotizie.it - Maggio Castiglionese rock con Marky Ramone all'avvio della manifestazione Unall’insegnamusica e del “” vista la presenza questa mattina alla cerimonia d’inaugurazione di, il batterista statunitense deis diventato cittadinodopo l’acquisto di una casa e che, per altro, durante la mattinata non ha saputo resistere ed. 🔗 Arezzonotizie.it

Al Maggio Castiglionese suona Marky Ramone: “Felice di essere un vostro cittadino” - Castiglion Fiorentino (Arezzo), 1 maggio 2025 – C’era anche il leader dei Ramones all’inaugurazione del Maggio Castiglionese: è Marky Ramone a tagliare il nastro con il sindaco Mario Agnelli. Si apre così il mese di iniziative nel borgo della Valdichiana. Tra le mura di Castiglion Fiorentino la rock star scelse di comprare casa per il suo burn retiro. Ogni anno trascorre in provincia di Arezzo diversi mesi dell’anno. 🔗lanazione.it

Al via il “Maggio Castiglionese”. L'edizione 2025 - Promuovere e valorizzare il Mady in Italy che per Castiglion Fiorentino vuole dire, tra le altre cose, l’enogastronomia e il settore dell’orto florovivaismo. È questo, quindi, il “fil rouge” che “lega” tutto il Maggio Castiglionese, la “kermesse” che saluta la primavera e inaugura la bella... 🔗arezzonotizie.it

Primo Maggio a Roma: dal pop al rock, tutte le anime della musica italiana. Nel cast anche Big Mama, Luché e Rocco Hunt - Roma è in fermento per l’imminente Concerto del Primo Maggio, l’evento promosso da CGIL, CISL e UIL e organizzato da iCompany, che tornerà a infiammare Piazza San Giovanni in Laterano. A soli tre giorni dall’appuntamento, cresce l’attesa per la celebrazione della Festa dei Lavoratori, che si preannuncia come una maratona di musica, spettacolo e riflessioni sui temi più urgenti del mondo del lavoro. 🔗ildenaro.it

