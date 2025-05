Maggio ad Atessa | un mese di eventi tra musica cultura e tradizioni

Tanti appuntamenti per vivere insieme l'avvio della bella stagione e delle serate all'aperto. Arte, storia, natura, sport, cultura e grande musica. Dal centro alle contrade, anche per il Maggio 2025, si susseguiranno eventi di ogni genere per tutto il mese. Tra le manifestazioni clou, sabato 3.

Il ‘rilancio’ di Stellantis: Cassino chiude fino al 5 maggio e cassa integrazione ad Atessa. “Si va verso nuovi esuberi” - A Cassino mancano gli ordini, Atessa lavora ai minimi e Melfi è per due giorni per l’assenza di pezzi. La crisi di Stellantis è senza fondo. In attesa del rilancio annunciato in pompa magna insieme al ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso, gli impianti italiani stanno attraversando un momento di “vuoto” tale da far sembrare il drammatico 2024 un anno normale. Lo stabilimento laziale – dove si producono Alfa Romeo Stelvio e Giulia e la Maserati Grecale – resterà fermo fino al 5 maggio. 🔗ilfattoquotidiano.it

L’intelligenza artificiale e il suo impatto sulle città del futuro: Paolo Fusero ne ha parlato ad Atessa - L’intelligenza artificiale e il suo impatto sulle città del futuro: la Banca di Credito Cooperativo Abruzzi e Molise, ha organizzato ad Atessa, un incontro dedicato a un tema di grande attualità. Nel solco della propria missione, che unisce il radicamento nei valori della cooperazione e della... 🔗chietitoday.it

“Il Maggio dei Libri” 2025 ad Atessa: cinque giornate per bambini - Gli appuntamenti, per bimbi dai 3 ai 10 anni, si terranno nella Biblioteca Comunale il 2, 9, 16, 23 e 30 maggio ... 🔗abruzzonews.eu

Stellantis Atessa. Ancora cassa integrazione - La Direzione di Stellantis di Atessa (Ch) questa mattina ha comunicato al Comitato esecutivo di Fim, Uilm, Fismic, Uglme Aqcf, l'attuale situazione di mercato ed ha annunciato di dover fare ricorso ad ... 🔗abruzzolive.tv