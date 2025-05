Maestri del Lavoro consegnate a Pietrarsa 66 nuove Stelle al Merito

La cerimonia di consegna delle “aldel Lavoro” a 66 nuovi ”del Lavoro” campani si è svolta al museo ferroviario di Pietrarsa che è stato “anche tristemente teatro di una grave tragedia, quando, il 6 agosto del 1863, quattro operai furono assassinati ed altri diciassette feriti. In quell’occasione, a perdere la vita furono i lavoratori che protestavano contro i licenziamenti che in quel periodo stavano interessando la fabbrica napoletana. Una vicenda che ancora oggi è ricordata soprattutto per la brutalità con cui lo sciopero fu represso, e per le vittime che causò. Una strage per la quale nella vicina San Giorgio a Cremano oggi esiste una “Via dei Martiri di Pietrarsa”, stessa denominazione poi di una piazza nel quartiere napoletano di San Giovanni a Teduccio, non lontano dalla fabbrica dell’epoca”. 🔗 Ildenaro.it