Madrid day 8 | Musetti è Top…10

Oasport.it - Madrid day 8: Musetti è Top…10 Con la vittoria netta su De Minaur, Lorenzo è sicuro di salire ancora in classifica. Bene anche Arnaldi. Vi aspettiamo in diretta a TennisMania ore 8:30 🔗 Oasport.it

LIVE Musetti-Tsitsipas, ATP Madrid 2025 in DIRETTA: si avvicina la sfida contro il greco - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI BOLELLI/VAVASSORI-SALISBURY/SKUPSKI DALLE 12.00 LA DIRETTA LIVE DI COBOLLI/MUSETTI-MEKTIC/VENUS (5° MATCH DALLE 12.00) LA DIRETTA LIVE DI BERRETTINI-DRAPER (3° MATCH DALLE 12.00) 12:34 Buongiorno e ben ritrovati nella DIRETTA LIVE scritta di Musetti-Tsitsipas. E’ già finito il primo set della sfida tra la polacca Swiatek e la russa Shnaider. 🔗oasport.it

A Madrid Musetti e Arnaldi per far sognare l’Italia. Sabalenka e Swiatek a caccia della finale - Primo maggio con tanti appuntamenti di spicco per quanto riguarda il Mutua Madrid Open, nelle sue due distinte versioni ATP e WTA. Quarti di finale in scena nel Masters 1000 maschile, semifinali nel WTA 1000 femminile, sei partite tutte da vivere dall’inizio alla fine dalle parti della Caja Magica, perché ognuna nasconde dei motivi importanti all’interno. Partiamo chiaramente dal settore maschile, soprattutto in virtù della presenza italiana. 🔗oasport.it

LIVE Cobolli/Musetti-Mektic/Venus 1-2, ATP Madrid 2025 in DIRETTA: inizio on serve di 1° set - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-0 Coppia di dritti a segno Musetti! 30-0 Passante vincente lungoriga di rovescio del mago. 15-0 Prima vincente Musetti! 1-2 A quindici il croato. 40-15 Servono due colpi risolutivi ma alla fine chiude Mektic. 30-15 Grazia Cobolli e sbaglia lo smash Venus. 30-0 Servizio e comodo intervento. 15-0 Prima vincente Mektic. 1-1 Nel sacco la volèe di Venus. 40-15 Comodo intervento di Musetti. 🔗oasport.it

Musetti, il match perfetto per entrare in Top10: batte De Minaur, ora i quarti a Madrid con Diallo - Tutto facile per Lorenzo che vince 6-4 il primo set e 6-2 il secondo: sulla strada verso la semifinale adesso c'è il canadese ... 🔗gazzetta.it

Musetti entra in top 10: battuto De Minaur negli ottavi di Madrid - Lorenzo Musetti non ha intenzione di fermarsi. Dopo essersi arreso soltanto in finale ad Alcaraz a Montecarlo, il tennista italiano batte De Minaur negli ottavi di finale dell’Atp Masters 1000 di ... 🔗repubblica.it