Madonie educare al rispetto dell' ambiente | 80 studenti raccolgono la plastica nel bosco

delle Madonie ha dato l'opportunità a circa 80 studenti di Gangi, Geraci Siculo, Petralie, Alimena, Castellana Sicula e Polizzi Generosa afferenti all'Istituto Domina, di conoscere le ricchezze geologiche, botaniche e zoologiche del Parco.

