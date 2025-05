Macron Parolin e Chigi che carte ha Sant’Egidio? Parla Riccardi

Riccardi con Macron mangia solo fettuccine! Il “patto dell’escargot”? “Non esiste”. Il complottone Francia-Sant’Egidio per eleggere il prossimo Papa? “E’ un’idiozia”. Riccardi, lei conosce i. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti 🔗 Ilfoglio.it - Macron, Parolin e Chigi, che carte ha Sant’Egidio? Parla Riccardi Andreaconmangia solo fettuccine! Il “patto dell’escargot”? “Non esiste”. Il complottone Francia-per eleggere il prossimo Papa? “E’ un’idiozia”., lei conosce i. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti 🔗 Ilfoglio.it

Il raduno dei volenterosi di Macron spacca l’Unione. Roma va a vedere le carte - Parigi riceverà tre Stati membri (Germania, Italia, Polonia) e il Regno Unito. Potrebbe aggiungersi la Romania. Matteo Salvini: «Mai un esercito guidato dal matto». Continua a leggere 🔗laverita.info

Ucraina, Trump: “La Russia ha le carte in mano”. Macron forse lunedì in Usa - (Adnkronos) – La Russia ha le carte in mano nel negoziato per una pace in Ucraina. Ne è convinto il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump che lo ha affermato a bordo dell'aereo che ieri lo ha riportato a Washington dalla Florida. I russi, ha sottolineato Trump, "hanno preso il controllo di molto territorio, quindi […] L'articolo Ucraina, Trump: “La Russia ha le carte in mano”. Macron forse lunedì in Usa proviene da Webmagazine24. 🔗.com

Sondaggio, le incertezze globali cambiano le carte in tavola: i numeri dei partiti - Fratelli d’Italia resta saldo al comando del panorama politico italiano, ma il nuovo sondaggio YouTrend per Sky TG24 racconta qualcosa di più profondo: una geografia elettorale in ebollizione, che non nasconde le inquietudini degli elettori, con piccole ma significative variazioni che colpiscono tutti i grandi partiti. E la causa va ricercata nelle crescenti incertezze globali. Il quadro: un’Italia che ondeggia ma non cambia guida Il partito di Giorgia Meloni si conferma al 28,1%, in lieve flessione (-0,1%), senza un vero allarme ma con un crescente senso di attesa per le decisioni ... 🔗thesocialpost.it

