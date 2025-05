Tvzap.it - Lutto nella cultura italiana, addio a una grande donna

La scomparsa di Rosetta Dello Siesto, compagna di Andrea Camilleri, segna un momento di profondoper la. Conosciuta non solo come moglie dello scrittore siciliano, ma anche per il suo ruolo crucialesua vita creativa, Rosetta è stata una figura centrale accanto a Camilleri, sostenendolo durante il suo viaggio letterario e personale. Il loro incontro avvenne in un contesto teatrale, dove Rosetta, milanese di nascita, fu coinvolta in una produzione su Pico della Mirandola, diretta proprio da Camilleri. Da una semplice collaborazione professionale, nacque una relazione destinata a durare oltre sessant'anni. Fu un legame che si consolidò con una cena a Roma, la prima di una lunga serie che durò tutta una vita.Rosetta, l'anima silenziosa dietro il successo di CamilleriRosetta è stata non solo una moglie, ma una confidente intima delle opere di Camilleri.