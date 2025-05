Lungadige Galtarossa rifatto il marciapiede ciclopedonale | Tutela pedoni e ciclisti

Lungadige Galtarossa è stato rimesso a nuovo dal lato degli edifici, per riservare spazio a pedoni e biciclette e scoraggiare la sosta selvaggia.«Con questo intervento mettiamo ordine e sicurezza - ha spiegato Federico Benini, assessore alle Strade e Arredo urbano - lungo uno dei percorsi. 🔗 Veronasera.it

Di Pillo (Pettinari sindaco): "Il marciapiede di via dei Marsi una barriera, disabili rischiano di essere investiti" - “Nulla di tutto quello che dovrebbe essere il Peba (Piano per l’abbattimento delle barriere architettoniche) è realtà se non piccoli accorgimenti”. Un atteggiamento che “semina sconcerto e rabbia in una larga fetta di cittadini che nelle loro esperienze in città, verificano quotidianamente le... 🔗ilpescara.it

Marciapiede e asfalto in condizioni disastrose: degrado a due passi da Porta Mesagne - Con queste foto vorrei segnalare lo stato in cui si trovano il marciapiede e il manto stradale in via Cristofaro Colombo, a due passi da Porta Mesagne, uno dei simboli di Brindisi. Ormai non si contano le emergenze di questo tipo in città. Spero che ci sia un amministratore che prenda a cuore... 🔗brindisireport.it

Uccise Federica Squarise, Il Gordo si è già rifatto una vita: sposato con donna conosciuta in carcere - Víctor Díaz Silva, alias "el Gordo" il prossimo anno sarà uomo libero dopo aver scontato la condanna a 17 anni di carcere per l’omicidio della 23enne padovana Federica Squarise, avvenuto in Spagna nel 2008 mentre la giovane era in vacanza con un'amica a Lloret de Mar. Intanto ha già lasciato il carcere e si è sposato.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Bandiere e striscioni strappati: “Atti intimidatori alla Gap di lungadige Galtarossa” - “Continuano gli atti intimidatori alla Gap di lungadige Galtarossa”: la denuncia della Fiom Cgil di Verona. “Proseguono gli atti intimidatori contro i lavoratori della Gap in lungadige Galtarossa“: lo ... 🔗veronaoggi.it