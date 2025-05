Luigi De Siervo nuovo presidente della Fondazione Palazzo Strozzi

FIRENZE – Si è riunito martedì (29 aprile) ilconsiglio di amministrazioneche, per la prima volta, è composto nel segnoparità di genere, con quattro donne e quattro uomini: Giacomo Bei per il Comune di Firenze, Leonardo Ferragamo per la Regione Toscana, Francesca Astorri per la Città Metropolitana di Firenze, Brunella Tarli per la Camera di Commercio di Firenze, Maria Oliva Scaramuzzi per laCr Firenze, Jacopo Mazzei per Intesa Sanpaolo, Beatrice Niccolai per il comitato dei partner die Andy Bianchedi per laHillary Merkus Recordati.Confermati i membri del collegio dei revisori: Lorenzo Parrini, come, Leonardo Focardi e Roberto Franceschi.Il Consiglio ha ufficialmente nominato alla presidenzaDe, avvocato e manager fiorentino, ad di Lega di serie A. 🔗 Corrieretoscano.it