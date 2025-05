L’Ue ha bisogno di nuovi partenariati per il commercio e gli investimenti

commercio verde e i partenariati di investimento. È questa la conclusione principale di uno studio del Centro per le politiche europee.Per garantire la transizione verde, l’Europa deve ridurre la propria vulnerabilità al ricatto economico di paesi come la Cina e gli Stati Uniti. Ciò richiede nuove partnership con paesi al di fuori delle tradizionali reti di approvvigionamento. «È fondamentale che L’Ue ampli le proprie relazioni economiche con nuovi partner strategici per promuovere la diversificazione delle catene di approvvigionamento delle tecnologie verdi fondamentali», afferma Andre Wolf, economista del Cep e autore dello studio. 🔗 Linkiesta.it - L’Ue ha bisogno di nuovi partenariati per il commercio e gli investimenti La creazione di catene di approvvigionamento stabili e diversificate è di fondamentale importanza per l’economia europea. Ciò non richiede nuove barriere commerciali, ma una strategia coerente per ilverde e idi investimento. È questa la conclusione principale di uno studio del Centro per le politiche europee.Per garantire la transizione verde, l’Europa deve ridurre la propria vulnerabilità al ricatto economico di paesi come la Cina e gli Stati Uniti. Ciò richiede nuove partnership con paesi al di fuori delle tradizionali reti di approvvigionamento. «È fondamentale cheampli le proprie relazioni economiche conpartner strategici per promuovere la diversificazione delle catene di approvvigionamento delle tecnologie verdi fondamentali», afferma Andre Wolf, economista del Cep e autore dello studio. 🔗 Linkiesta.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

La lite fra Trump e Zelensky allontana l’Europa dagli Usa? L’alta rappresentante Ue Kaja Kallas: «Il mondo libero ha bisogno di un nuovo leader» - A poco più di un mese dal ritorno di Donald Trump alla Casa Bianca, le relazioni tra Stati Uniti ed Europa hanno raggiunto uno dei punti più bassi della storia recente. Il presidente americano non è mai stato troppo incline a seguire le regole – comprese quelle non scritte – della diplomazia internazionale, ma in pochi si aspettavano uno strappo di questo genere tra Washington e Bruxelles. Dopo le minacce dei dazi, gli attacchi del vicepresidente J. 🔗open.online

Mattarella: “Dazi immotivati, ma servono calma e determinazione. L’Ue ha bisogno di aggiornarsi” - La Politica agricola comune “ha avuto grandi risultati, successi importanti. Abbiamo visto una crescita costante dell’agricoltura in Europa, per l’Italia il bilancio è altamente positivo, per i mercati in cui siamo entrati, per la qualità dei prodotti che inviamo, per le filiere agroalimentari che sono diventate produttrici di eccellenze mondiali. Siamo il primo Paese dell’Unione come prodotti tutelati. 🔗secoloditalia.it

Ucraina: Kallas, mondo libero ha bisogno di nuovo leader, tocca a Ue - Milano, 28 feb. (LaPresse) – “L’Ucraina è Europa! Siamo al fianco dell’Ucraina. Intensificheremo il nostro sostegno all’Ucraina affinché possa continuare a contrastare l’aggressore. Oggi è emerso chiaramente che il mondo libero ha bisogno di un nuovo leader. Sta a noi, europei, raccogliere questa sfida”. Lo scrive in un post su X L’Alta Rappresentante Ue per la politica estera Kaja Kallas, dopo l’acceso incontro alla Casa Bianca tra il presidente americano Donald Trump e il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky. 🔗lapresse.it

Approfondimenti da altre fonti

Autonomia critica | L’Ue ha bisogno di nuovi partenariati per il commercio e gli investimenti; Dazi, Tabarelli: Ue ha bisogno di nuovo metano, ok ad acquisti da Usa -; L’Ue inizia le trattative per ammorbidire i dazi, pronte alcune concessioni ma nessun regalo; Aiuti di stato green, Bruxelles consulta gli Stati membri su nuove flessibilità fino al 2030. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Kubilius: Ue ha bisogno di almeno 70 miliardi di euro per rafforzare la mobilità militare - L'Unione europea avrà bisogno di un investimento iniziale di ... Ad esempio, in un recente rapporto, l'organo di controllo finanziario dell'Ue ha dichiarato che ai carri armati provenienti ... 🔗msn.com

Ue: von der Leyen a Conte, un'Europa unita ha bisogno di un'Italia prospera - Nord-Sud, Est-Ovest, piccoli-grandi Paesi. E certo, un'Ue unita ha bisogno di un'Italia forte, prospera'. 🔗ilsole24ore.com

La Germania spinge per il riarmo: chiesta subito la deroga all’Ue per svincolare la spesa dal Patto di stabilità - Berlino ha richiesto l’attivazione della clausola di salvaguardia nazionale per il periodo 2025-2028. Lo scopo è favorire la spesa nella Difesa ... 🔗ilfattoquotidiano.it