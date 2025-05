Lucchese | Benedetto Mancini torna al comando play-out decisivi contro Sestri Levante

Lucchese, la "palla" torna nelle mani di Benedetto Mancini, che pur non figurando ufficialmente alla Camera di Commercio, è di fatto il proprietario del club rossonero. Visto che da parecchio tempo Mancini si è reso per così dire, irreperibile, non sappiamo quale sarà la sua prossima mossa. Non è da escludere che di qui al 13 maggio possa verificarsi un quarto passaggio di proprietà.Intanto la squadra ha ripreso la preparazione in vista della gara di andata dei play-out in programma sabato 10 maggio alle 20 allo stadio "Sivori" di Sestri Levante.A conclusione delle due gare, in caso di parità di punteggio dopo la gara di ritorno, per determinare la società vincitrice si terrà conto della differenza reti; in caso di ulteriore parità, verrà considerata vincitrice la società in migliore posizione di classifica al termine della "regular season". 🔗 Lanazione.it - Lucchese: Benedetto Mancini torna al comando, play-out decisivi contro Sestri Levante Dopo l’uscita di scena di Nicola D’Andrea da amministratore unico della, la "palla"nelle mani di, che pur non figurando ufficialmente alla Camera di Commercio, è di fatto il proprietario del club rossonero. Visto che da parecchio temposi è reso per così dire, irreperibile, non sappiamo quale sarà la sua prossima mossa. Non è da escludere che di qui al 13 maggio possa verificarsi un quarto passaggio di proprietà.Intanto la squadra ha ripreso la preparazione in vista della gara di andata dei-out in programma sabato 10 maggio alle 20 allo stadio "Sivori" di.A conclusione delle due gare, in caso di parità di punteggio dopo la gara di ritorno, per determinare la società vincitrice si terrà conto della differenza reti; in caso di ulteriore parità, verrà considerata vincitrice la società in migliore posizione di classifica al termine della "regular season". 🔗 Lanazione.it

Approfondimenti da altre fonti

Mancini torna subito in panchina: colpo di scena clamoroso - Roberto Mancini torna in panchina: la clamorosa opzione lascia tutti spiazzati, il tecnico allenerà in Italia, ecco dove Roberto Mancini è stato ad un passo dalla panchina della Juventus. Quasi un testa a testa con Igor Tuor poi l’ha spuntata il croato solo perché l’ex allenatore della Lazio ha accettato un contratto ad interim, da traghettatore fino a fine stagione – Mondiale per club incluso. E così Mancini, che si è liberato dalla panchina dell’Arabia Saudita, aspetta una chiamata da parte di un progetto interessante. 🔗rompipallone.it

Lucchese: Mancini promette pagamenti, ma il rischio fallimento incombe - Fino alla fine. Nonostante che anche ieri i soldi sui conti correnti dei giocatori rossoneri non fossero arrivati, la squadra ha deciso ugualmente di andare avanti fino in fondo, lasciando che la vicenda societaria faccia il suo corso, con la prospettiva che si possa concludere anche con il quarto fallimento in diciassette anni. Ed ora il "film" della giornata di ieri. La mattinata è iniziata con la notizia, fonte avvocato Veli, che Benedetto Mancini, forse in compagnia di Nicola D’Andrea (che, ricordiamo, è l’amministratore unico della Lucchese), incontrerà la stampa giovedì mattina, alle ... 🔗sport.quotidiano.net

Legionella, il fastidioso batterio torna a infestare alcune strutture nel territorio lucchese - Lucca, 19 febbraio 2025 – Legionella, torna alle cronache il batterio che da qualche anno ‘infesta’ alcune strutture del territorio. In ultimo l’asilo nido “L’Arcobaleno“ di San Marco, riaperto lunedì 10 febbraio dopo una chiusura temporanea a seguito dei risultati delle analisi periodiche eseguite dalla cooperativa La Luce sulle acque degli impianti idrici della struttura che avevano riscontrato, appunto, la presenza del batterio nella cucina e nel bagno. 🔗lanazione.it

Se ne parla anche su altri siti

Lucchese: Benedetto Mancini torna al comando, play-out decisivi contro Sestri Levante; Lucchese, parla il nuovo proprietario: «I debiti non mi spaventano»; Benedetto Mancini, ecco le sue società; Extra Grifo – Caos Lucchese, niente bonifici e salta la conferenza stampa di Mancini. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Lucchese: Benedetto Mancini torna al comando, play-out decisivi contro Sestri Levante - La Lucchese si prepara per i play-out contro il Sestri Levante, con Mancini nuovamente al comando e Saporiti premiato. 🔗lanazione.it

Lucchese, Mancini annulla nuovamente la conferenza stampa. Ancora niente bonifici - Continua a prendere una piega sempre più grottesca la situazione in casa Lucchese. il nuovo proprietario Benedetto Mancini ha infatti nuovamente annullato clamorosamente la conferenza stampa che ... 🔗tuttomercatoweb.com

La Lucchese acquistata per un euro da Mancini - Ecco il prezzo pagato da Mancini per il club, il cui passaggio non è ancora stato regolarmente iscritto in Camera di Commercio, l'ennesima anomalia di una storia tutta ancora da capire. A fine febbra ... 🔗gazzettalucchese.it