Lotta Scudetto Di Lorenzo ci crede | Faremo di tutto per raggiungere l’obiettivo! Sarà difficile ma daremo il massimo…

Lotta Scudetto, Di Lorenzo ci crede: «Faremo di tutto per raggiungere l'obiettivo! Sarà difficile, ma daremo il massimo.» Le parole del capitano del Napoli

Cosi Giovanni Di Lorenzo, capitano del Napoli, ha parlato ai microfoni di Radio CRC

«Scudetto? Ci crediamo, Faremo di tutto per raggiungere l'obiettivo. Sappiamo di dover dare tutto, è un punto cui non pensavamo neppure di arrivare. Sappiamo che Sarà difficile, ma è nelle nostre mani e cercheremo di dare il massimo in queste quattro partite per vedere dove arriveremo. Dobbiamo fare un ultimo passo e siamo pronti a Lottare fino alla fine. Rapporto con Conte? Con lui ho un rapporto basato sulla sincerità. Dei retroscena sul suo arrivo a Napoli? Ero all'Europeo, si leggeva del nome del mister ed ho subito pensavo che fosse l'allenatore e la persona giusta per noi.

