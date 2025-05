Lotta scudetto De Napoli | Merito anche a De Laurentis non è solo intuito il suo Conte non mollerà il primato le percentuali tricolori adesso sono queste…

Lotta scudetto, De Napoli: «Merito anche a De Laurentis, non è solo intuito il suo. Conte non mollerà il primato, le percentuali tricolori adesso sono queste.» Nel Napoli tricolore di Maradona, Nando De Napoli funzionava da motore del centrocampo. Oggi su La Gazzetta dello Sport ragiona sulle possibilità della squadra di arrivare al suo quarto . 🔗 Calcionews24.com - Lotta scudetto, De Napoli: «Merito anche a De Laurentis, non è solo intuito il suo. Conte non mollerà il primato, le percentuali tricolori adesso sono queste…» , De: «a De, non èil suo.nonil, lequeste.» Neltricolore di Maradona, Nando Defunzionava da motore del centrocampo. Oggi su La Gazzetta dello Sport ragiona sulle possibilità della squadra di arrivare al suo quarto . 🔗 Calcionews24.com

Ne parlano su altre fonti

Michieli sulla Lotta Scudetto: «L’Inter ha l’organico più completo, il Napoli si è indebolito, mentre l’Atalanta…» - di RedazioneMichieli sulla Lotta Scudetto: «L’Inter ha l’organico più completo, il Napoli si è indebolito, mentre l’Atalanta…» L’intervista Intervistato in esclusiva dai microfoni di SampNews24, Maurizio Michieli, direttore sport di Telenord, ha parlato cosi della lotta Scudetto: Uno sguardo alla Serie A: in una precedente intervista concessa ai nostri taccuini, ha rivelato di tifare Atalanta per la corsa Scudetto. 🔗internews24.com

Capozucca dichiara: «Lotta Scudetto? Napoli favorito se…» - di RedazioneCapozucca, l’ex direttore sportivo del Genoa ha parlato così della lotta scudetto: le sue dichiarazioni Stefano Capozucca, ex direttore sportivo del Genoa, ha commentato la corsa per il titolo durante un’intervista a TMW Radio. SULL’ATALANTA– «Comunque vada ha vinto il suo campionato. Continua a essere a livello europeo una squadra importante. Non mi aspettavo che andasse fuori in Champions. 🔗internews24.com

Lotta Scudetto, Di Francesco: «Il Napoli è una delle favorite, ma ho messo sempre davanti l’Inter…» - di RedazioneLotta Scudetto, Di Francesco: «Il Napoli è una delle favorite, ma ho messo sempre davanti l’Inter…» Le parole del tecnico del Venezia Nella conferenza stampa pre Venezia Napoli, Eusebio Di Francesco, ha parlato cosi del match e della lotta Scudetto: LE PAROLE- «Sarà una partita difficilissima, loro ci vorranno azzannare, conoscendo Conte. Sarà la seconda della classe contro la penultima, vorranno fare la partita, ma noi non vogliamo essere da meno, andando oltre a tutto, con la grinta e la mentalità giuste. 🔗internews24.com

Approfondimenti da altre fonti

Lotta scudetto Inter-Napoli: il calendario, le ultime 4 partite giornata per giornata; Volata scudetto: cosa ci aspetta nelle ultime giornate; Buffon sul Napoli: La lotta scudetto non si è decisa. Poi il paragone su Tudor e Thiago Motta; Lotta-scudetto, il calendario: l'Inter con Roma, Lazio e Barcellona, il Napoli.... 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Lotta scudetto Inter-Napoli: il calendario, le ultime 4 partite giornata per giornata - A 4 giornate dalla fine del campionato di serie A il Napoli ha 3 punti di vantaggio sui nerazzurri. Gli azzurri non hanno altri impegni, l'Inter ha ancora la Champions che la vede impegnata in semifin ... 🔗corriere.it

LOTTA SCUDETTO - Buffon: "Napoli, passo importante, ma il campionato è ancora aperto" - Gianluigi Buffon, ex portiere e capo delegazione della Nazionale Italiana, ha parlato a margin quinta edizione di 'Inside the Sport', il riconoscimento ideato da Michele Cutolo, vicepresidente naziona ... 🔗napolimagazine.com

LOTTA SCUDETTO - Chiariello: "L'Inter si è piantata, il Napoli ha McTominay che sposta gli equilibri" - Il giornalista Umberto Chiariello su Canale 21 nel suo editoriale ha commentato la vittoria del Napoli contro il Torino: "Giornata perfetta, settimana calcisticamente parlando perfetta. L'Inter si è p ... 🔗msn.com