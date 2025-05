Lotta alla disoccupazione arriva l’intelligenza artificiale

Lotta alla disoccupazione, a Pioltello torna il Career Day e al salone dell'incontro tra domanda e offerta di lavoro sbarca l'intelligenza artificiale. In vetrina aziende, pubbliche e private, università e laboratori. Una cabina di regia che "aiuta a fare la scelta giusta per il proprio percorso e a stringere contatti per muovere i primi passi nella professione", spiegano Informagiovani e Comune, che organizzano. Ci sarà anche Talent Hub, la piattaforma regionale per gli annunci personalizzati. Appuntamento al 10 magio dalle 9.30 alle 13, nella sala polifunzionale di piazza Bonardi 1 (al primo piano, sopra la stazione ferroviaria di Pioltello-Limito). Tra le novità, il workshop in programma dalle 11 alle 12, "AI nel lavoro e nello studio: strumenti, opportunità e sfide", condotto da giovani studenti e docenti dell'Its Lombardia Meccatronica "per approfondire le potenzialità della nuova tecnologia applicata al mondo della formazione e delle professioni".

