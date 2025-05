L' Osteria del Sole sconsiglia l’ingresso ai bambini | I genitori non li sanno gestire

Osteria del Sole, storico locale a pochi passi da piazza Maggiore, è arrivato lo “stop” ai “cinni”. Non un divieto vero e proprio, ma un consiglio esplicito alle famiglie: evitare di portare i bambini. Un cartello affisso fuori dal locale avvisa i clienti, in italiano e con grafica chiara. 🔗 Bolognatoday.it - L'Osteria del Sole sconsiglia l’ingresso ai bambini: "I genitori non li sanno gestire" All’del, storico locale a pochi passi da piazza Maggiore, è arrivato lo “stop” ai “cinni”. Non un divieto vero e proprio, ma un consiglio esplicito alle famiglie: evitare di portare i. Un cartello affisso fuori dal locale avvisa i clienti, in italiano e con grafica chiara. 🔗 Bolognatoday.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

Una storica osteria sconsiglia l’ingresso ai bambini: tra tradizione, spazi ridotti e nuove abitudini, il cartello “no minori” accende il dibattito su inclusività, sicurezza e locali family friendly - Nel centro di Bologna, a pochi passi da piazza Maggiore, una storica osteria continua a rappresentare un punto di riferimento per cittadini, studenti e turisti. Negli ultimi anni, la notorietà dell’osteria è cresciuta anche tra i visitatori, trasformandola in una vera e propria attrazione turistica, senza però intaccare il suo spirito originario e la sua autenticità. L'articolo Una storica osteria sconsiglia l’ingresso ai bambini: tra tradizione, spazi ridotti e nuove abitudini, il cartello “no minori” accende il dibattito su inclusività, sicurezza e locali family friendly sembra essere il ... 🔗orizzontescuola.it

Alla storica Osteria del Sole no all’ingresso dei bambini: “I genitori non li sanno gestire” - Il titolare, Nicola Spolaore e il cartello che sconsiglia l’accesso agli under 18: “Dopo vari spiacevoli episodi abbiamo deciso di mettere qualche paletto. Le famiglie italiane sono quelle che fanno più caos” 🔗repubblica.it

Turismo, Club del Sole annuncia il suo ingresso in Trentino Alto-Adige - (Adnkronos) – Club del Sole, leader italiano delle vacanze all’aria aperta in Italia, in occasione della Fiera Bit di Milano, annuncia il suo ingresso in Trentino-Alto Adige con l’acquisizione di tre nuove strutture: Club del Sole Caldonazzo Family Collection (ex Camping San Cristoforo di San Cristoforo al Lago Pergine Valsugana), Club del Sole Due Laghi […] L'articolo Turismo, Club del Sole annuncia il suo ingresso in Trentino Alto-Adige proviene da Webmagazine24. 🔗.com

Approfondimenti da altre fonti

L'Osteria del Sole sconsiglia l’ingresso ai bambini: I genitori non li sanno gestire; Osteria del Sole, ‘stop’ ai bambini. “Sconsigliato ai minori. Colpa dei genitori maleducati”; Bologna, il titolare dell'osteria sconsigliata ai minori di 18 anni: Genitori maleducati, serve buonsenso; Alla storica Osteria del Sole no all’ingresso dei bambini: “I genitori non li sanno gestire”. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Bologna, il titolare dell'osteria "sconsigliata" ai minori di 18 anni: "Genitori maleducati, serve buonsenso" - A Bologna il titolare dell'Osteria del Sole "sconsiglia" con un cartello l'ingresso ai minori di 18 anni, anche agli stranieri. "Non abbiamo nulla contro i bambini, questa è una storia legata alla mal ... 🔗msn.com

Alla storica Osteria del Sole no all’ingresso dei bambini: “I genitori non li sanno gestire” - Il titolare, Nicola Spolaore e il cartello che sconsiglia l’accesso agli under 18: “Dopo vari spiacevoli episodi abbiamo deciso di mettere qualche paletto. Le ... 🔗bologna.repubblica.it

Osteria del Sole in Bologna: toegang verboden voor minderjarigen onder de 18 jaar - All’Osteria del Sole di Bologna, un cartello affisso all’ingresso ha suscitato un acceso dibattito tra i clienti e i passanti. Il titolare, Nicola Spolaore, ha deciso di “sconsigliare” l’ingresso ai m ... 🔗notizie.it