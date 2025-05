L’ortolana dal cuore d’oro | la comunità di Galatina festeggia i 100 anni di Concetta

Galatina - Oggi per la comunità di Galatina c’è una ricorrenza in più di festeggiare in occasione del 1° maggio oltre alla ricorrenza della giornata dedicata ai lavoratori e alle politiche sulla sicurezza sui luoghi di lavoro.L’intera comunità cittadina si è stretta con affetto attorno a. 🔗 Lecceprima.it - L’ortolana dal cuore d’oro: la comunità di Galatina festeggia i 100 anni di Concetta - Oggi per ladic’è una ricorrenza in più dire in occasione del 1° maggio oltre alla ricorrenza della giornata dedicata ai lavoratori e alle politiche sulla sicurezza sui luoghi di lavoro.L’interacittadina si è stretta con affetto attorno a. 🔗 Lecceprima.it

Su altri siti se ne discute

Il cuore d'oro del club Piacenza Partenopea - L'associazione socioculturale Napoli Club Piacenza Partenopea non è nuova a far parlare di sé per le molteplici iniziative benefiche e di volontariato. Quest'anno i circa trecentocinquanta supporters azzurri hanno risposto presente in più occasioni quando si è trattato di scendere in campo in... 🔗ilpiacenza.it

Odino, il nome fa paura. Ma lui ha un cuore d’oro - Porta il nome di quello che, per la mitologia norrena, è il supremo dio della guerra; che da sempre vince grazie alla sua lancia e alle sue arti magiche. E chi sa che gli antichi popoli germanici, che un tempo abitavano la Scandinavia, non se lo immaginassero proprio così il loro dio Odino: con il fascino di un pirata, ma capace della dolcezza di un principe dal cuore d’oro. Di razza europea comune e di taglia media, Odino è un bellissimo gattone adulto dal morbido manto bianco e arancione, a pelo corto. 🔗lanazione.it

Mahmood cuore d’oro! Regala la sua collana a Claudia (ma non è l’unico dono speciale) - I regali di Mahmood a Claudia durante la puntata di C'è posta per te L'articolo Mahmood cuore d’oro! Regala la sua collana a Claudia (ma non è l’unico dono speciale) proviene da Novella 2000. 🔗novella2000.it

Cosa riportano altre fonti

L’ortolana dal cuore d’oro: la comunità di Galatina festeggia i 100 anni di Concetta; L'ortolana dal cuore d'oro: la comunità di Galatina festeggia i 100 anni di Concetta; Napoli, arriva il format «Pizza Sunset» con bollicine e limoncello; Pizza vegetariana, 27 pizzerie dove mangiarla alla grande in Italia. 🔗Approfondimenti da altre fonti

L’ortolana dal cuore d’oro: la comunità di Galatina festeggia i 100 anni di Concetta - Nata il 1° maggio 1925 Concetta Masciullo rappresenta una delle memorie viventi della città. Per molti anni ha gestito insieme al marito un negozio di frutta e verdura punto di riferimento per i suoi ... 🔗lecceprima.it