L’orgoglio dell’istituto Olivetti | Esperienza di alto livello Riconosciuto il nostro lavoro

lavoro di tutti: personale, docenti, studenti. C'è voluto uno sforzo organizzativo rilevantissimo, ma ho avuto riscontro che il risultato è stato molto apprezzato". È con entusiasmo che la preside dell'istituto alberghiero Adriano Olivetti, Renata Cumino (foto), saluta l'importante contributo della scuola a una delle più importanti rassegne culinarie d'Italia. Per due giorni Monza si è trasformata nella capitale della ristorazione. EmergenteChef, EmergentePizza ed EmergenteSala – i tre premi firmati Witaly – hanno trovato per la prima volta casa in un'unica città, coinvolgendo alcune delle sue location più prestigiose. A recitare un ruolo da protagonista proprio l'istituto Olivetti, che ha messo a disposizione i laboratori per le prove pratiche di cucina e pizzeria.

