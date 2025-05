Lorenzo Trombetta | la Siria di oggi e le sfide del futuro tra settarismo e cittadinanza

Siria, dell'Asia Occidentale in particolare della zona levantina con Lorenzo Trombetta è sempre un'esperienza arricchente. Questo perché oltre alla sua grande esperienza di analista e giornalista per alcune delle più importanti testate internazionali proprio sul Libano e sulla Siria, Lorenzo Trombetta riconosce l'importanza della ricerca costante, dell'ascolto delle popolazioni e gruppi etnici interessati a giochi di potere di livello internazionale, e quella ostante umiltà che è necessaria di fronte e tematiche così complesse. La Siria di oggi è profondamente cambiata dopo l'8 dicembre 2024, a seguito della fine di 50 anni e più di un regime, quello incarnata dalla famiglia Assad con il partito Baathista, e l'ascesa di Ahmed Al-Sharaa, detto anche al Jolani. Gli interessi di Ankara e di Tel Aviv sono costanti sul quel pezzo di Asia che è la patria della nostra civiltà, distante a soli 4 ore di aereo, e che necessità di uno sguardo il meno orientalista (citando E.

