Lorenzo Musetti vola nella ATP Race e può agganciare Jannik Sinner! Le proiezioni a Madrid

Lorenzo Musetti occupa il tredicesimo posto virtuale nella ATP Race, la classifica internazionale che prende in considerazione esclusivamente i risultati ottenuti durante la stagione in corso. Il tennista italiano ha accumulato 1.200 punti, distribuiti in questo modo: 50 per i quarti all'ATP 250 di Hong Kong, 100 per il terzo turno agli Australian Open, 50 per i quarti all'ATP 250 di Buenos Aires, 50 per il terzo turno al Masters 1000 di Indian Wells, 100 per gli ottavi al Masters 1000 di Miami, 650 per la finale al Masters 1000 di Montecarlo, 200 per i quarti al Masters 1000 di Madrid (stasera incrocerà il canadese Gabriel Diallo).Il toscano ha messo nel mirino il sorpasso ai danni del canadese Felix Auger-Aliassime (1.215) e dello spagnolo Alejandro Davidovich Fokina (1.360), che concretizzerebbe qualificandosi alla semifinale (si isserebbe a quota 1.

Montecarlo, super Lorenzo Musetti: batte in rimonta il campione in carica Tsitsipas e vola in semifinale - Lorenzo Musetti ha battuto in tre set (1-6, 6-3, 6-4) il greco Stefanos Tsitsipas nei quarti di finale del Masters 1000 di Montecarlo, e ora vola in semifinale. Il prossimo avversario dell’azzurro sarà l’australiano Alex De Minaur. April 11, 2025 L'articolo Montecarlo, super Lorenzo Musetti: batte in rimonta il campione in carica Tsitsipas e vola in semifinale proviene da Open. 🔗open.online

LIVE Musetti-Auger Aliassime 4-6, 6-2, 2-1 ATP Miami 2025 in DIRETTA: parte bene Lorenzo nel set decisivo - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-30 Bravissimo Lorenzo a comandare lo scambio, sbaglia Aliassime in contenimento. 15-15 Bella risposta di Musetti, stecca con il dritto il canadese. 15-0 Lungo il dritto di Lorenzo Musetti. Ricordiamo che il vincente di questa sfida incontrerà agli ottavi di finale uno tra Novak Djokovic e Ugo Carabelli. Auger-Aliassime servirà dopo il cambio di campo. 2-1 Game Musetti. 🔗oasport.it

Perché Lorenzo Musetti avrà un vero scontro diretto con un francese nel ranking ATP - Lorenzo Musetti, numero 15 del tabellone e 16 ATP, nel terzo turno dei BNP Paribas Open 2025 di tennis affronterà, nella giornata di domani, il transalpino Arthur Fils, testa di serie numero 20, nonché 21 al mondo, nel match in programma sul cemento outdoor di Indian Wells, in California (USA). Si tratterà del secondo confronto tra i due sul circuito maggiore, con l’unico precedente vinto lo scorso anno dall’azzurro, che nei sedicesimi del Masters 1000 di Montecarlo si impose sulla terra battuta outdoor in due set con lo score di 6-3 7-5. 🔗oasport.it

