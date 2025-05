Lorenzo Musetti non concede scampo a Diallo e approda in semifinale a Madrid!

Lorenzo Musetti continua a non fermarsi mai. Il toscano, per la seconda volta negli ultimi due tornei giocati, approda in semifinale, ed è ancora a livello di Masters 1000 che lo fa. A Madrid, battuto anche il canadese Gabriel Diallo, molto bravo comunque a giungere fin qui da lucky loser. 6-4 6-3 il risultato finale, che porta il classe 2002 al cospetto del britannico Jack Draper, ancora alle 20:00 di una Madrid che gli ha già dato la gioia del diventare il sesto italiano facente parte della top ten dal 1973.Prime fasi abbastanza incerte, perché Musetti inizia un po' contratto e perché Diallo, quando può liberare la potenza da fondocampo, lo fa senza troppi problemi, anche se è a rete che mostra più di un difetto in varie occasioni. I due, fondamentalmente, tendono a risparmiarsi poco, ma sul 2-3 per il toscano arriva un brutto passaggio a vuoto, con diversi errori che gli costano il turno di servizio a 15.

