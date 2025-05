Lorenzo Musetti è il sesto italiano a diventare top10 nel ranking ATP! Gli illustri predecessori

Lorenzo Musetti ha raggiunto uno degli obiettivi più importanti della carriera di una tennista: entrare nella top-10 del ranking ATP. Il tennista italiano si è garantito l’ingresso nell’elite mondiale dopo aver sconfitto l’australiano Alex de Minaur ed essersi meritato la qualificazione ai quarti di finale del Masters 1000 di Madrid, dopo che un paio di settimane fa si era spinto fino all’atto conclusivo a Montecarlo. Il momento è davvero eccezionale per il toscano, che si è virtualmente issato al nono posto della graduatoria internazionale con 3.350 punti all’attivo.Soltanto uno tra il russo Daniil Medvedev (decimo con 3.290) e il norvegese Casper Ruud (quattordicesimo con 2.915), che si fronteggeranno in uno scontro diretto nella giornata odierna, potrebbe eventualmente superarlo nei prossimi giorni. 🔗 Oasport.it - Lorenzo Musetti è il sesto italiano a diventare top10 nel ranking ATP! Gli illustri predecessori ha raggiunto uno degli obiettivi più importanti della carriera di una tennista: entrare nella top-10 delATP. Il tennistasi è garantito l’ingresso nell’elite mondiale dopo aver sconfitto l’australiano Alex de Minaur ed essersi meritato la qualificazione ai quarti di finale del Masters 1000 di Madrid, dopo che un paio di settimane fa si era spinto fino all’atto conclusivo a Montecarlo. Il momento è davvero eccezionale per il toscano, che si è virtualmente issato al nono posto della graduatoria internazionale con 3.350 punti all’attivo.Soltanto uno tra il russo Daniil Medvedev (decimo con 3.290) e il norvegese Casper Ruud (quattordicesimo con 2.915), che si fronteggeranno in uno scontro diretto nella giornata odierna, potrebbe eventualmente superarlo nei prossimi giorni. 🔗 Oasport.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

Montecarlo, super Lorenzo Musetti: batte in rimonta il campione in carica Tsitsipas e vola in semifinale - Lorenzo Musetti ha battuto in tre set (1-6, 6-3, 6-4) il greco Stefanos Tsitsipas nei quarti di finale del Masters 1000 di Montecarlo, e ora vola in semifinale. Il prossimo avversario dell’azzurro sarà l’australiano Alex De Minaur. April 11, 2025 L'articolo Montecarlo, super Lorenzo Musetti: batte in rimonta il campione in carica Tsitsipas e vola in semifinale proviene da Open. 🔗open.online

LIVE Musetti-Auger Aliassime 4-6, 6-2, 2-1 ATP Miami 2025 in DIRETTA: parte bene Lorenzo nel set decisivo - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-30 Bravissimo Lorenzo a comandare lo scambio, sbaglia Aliassime in contenimento. 15-15 Bella risposta di Musetti, stecca con il dritto il canadese. 15-0 Lungo il dritto di Lorenzo Musetti. Ricordiamo che il vincente di questa sfida incontrerà agli ottavi di finale uno tra Novak Djokovic e Ugo Carabelli. Auger-Aliassime servirà dopo il cambio di campo. 2-1 Game Musetti. 🔗oasport.it

Lorenzo Musetti in finale al Masters 1000 di Montecarlo: quante posizioni in classifica e soldi guadagna - Lorenzo Musetti non si ferma ed è per la prima volta in carriera in finale in un torneo Masters 1000. Altro importante traguardo raggiunto dal tennista carrarino, che ancora una volta riesce a piazzare una rimonta vincente sulla terra battuta del Principati di Monaco. In semifinale a farne lee spese è stato Alex Di Minaur, mentre domenica l’avversario – per andare a caccia del titolo più importante – sarà Carlos Alcaraz. 🔗sportface.it

Su questo argomento da altre fonti

Musetti nono italiano di sempre in Top 10 in singolare maschile; Musetti top 10. Nessuna nazione meglio dell'Italia negli ultimi 12 anni; Rune in finale a Barcellona soffia a Musetti il posto nella top 10 della classifica ATP, per ora; Musetti vede la top-10, parla Tartarini: “Ecco le chiavi per crescere ancora”. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Lorenzo Musetti è il sesto italiano a diventare top10 nel ranking ATP! Gli illustri predecessori - Lorenzo Musetti ha raggiunto uno degli obiettivi più importanti della carriera di una tennista: entrare nella top-10 del ranking ATP. Il tennista italiano ... 🔗oasport.it

Lorenzo Musetti batte Alex de Minaur, accede ai quarti di finale e da lunedì entra ufficialmente in Top 10 della classifica ATP - TENNIS, MASTERS MADRID - Lorenzo Musetti supera di nuovo Alex de Minaur e accede ai quarti di finale del torneo di Madrid. Il carrarino si impone con un netto 6 ... 🔗eurosport.it

Musetti top 10. Nessuna nazione meglio dell'Italia negli ultimi 12 anni - Lunedì prossimo, 5 maggio 2025, Lorenzo Musetti sarà il 185° top 10 nella storia dell'Atp. Musetti sarà il sesto italiano a far parte di questo ... 🔗sport.tiscali.it