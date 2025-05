Lorenzo Musetti continua a scalare la classifica ATP! Sorpasso su Rune è in scia a De Minaur!

Lorenzo Musetti va all'ottavo posto della classifica live, ma lunedì prossimo, nella peggiore delle ipotesi, sarà nono nel ranking ATP ufficiale. Tutto dipenderà dall'esito della semifinale dell'azzurro e dal cammino del norvegese Casper Ruud a Madrid.Qualora l'azzurro dovesse perdere in semifinale a Madrid e, contemporaneamente, Ruud dovesse vincere il torneo, allora l'azzurro sarà nono, avendo scavalcato, grazie alla vittoria di questa sera, il danese Holger Rune. In caso di eliminazione di Musetti, ma di mancato successo finale di Casper Ruud a Madrid, allora il tennista italiano lunedì prossimo sarà ottavo.In caso di vittoria di Lorenzo Musetti in semifinale, invece, Ruud non potrà più raggiungere il tennista italiano, che salirà certamente in settima posizione, superando l'australiano Alex de Minaur, infine in caso di vittoria nel torneo del toscano, Musetti sarà sicuro del sesto posto, superando il serbo Novak Djokovic.

Montecarlo, super Lorenzo Musetti: batte in rimonta il campione in carica Tsitsipas e vola in semifinale - Lorenzo Musetti ha battuto in tre set (1-6, 6-3, 6-4) il greco Stefanos Tsitsipas nei quarti di finale del Masters 1000 di Montecarlo, e ora vola in semifinale. Il prossimo avversario dell’azzurro sarà l’australiano Alex De Minaur. April 11, 2025 L'articolo Montecarlo, super Lorenzo Musetti: batte in rimonta il campione in carica Tsitsipas e vola in semifinale proviene da Open. 🔗open.online

LIVE Musetti-Auger Aliassime 4-6, 6-2, 2-1 ATP Miami 2025 in DIRETTA: parte bene Lorenzo nel set decisivo - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-30 Bravissimo Lorenzo a comandare lo scambio, sbaglia Aliassime in contenimento. 15-15 Bella risposta di Musetti, stecca con il dritto il canadese. 15-0 Lungo il dritto di Lorenzo Musetti. Ricordiamo che il vincente di questa sfida incontrerà agli ottavi di finale uno tra Novak Djokovic e Ugo Carabelli. Auger-Aliassime servirà dopo il cambio di campo. 2-1 Game Musetti. 🔗oasport.it

Lorenzo Musetti in finale al Masters 1000 di Montecarlo: quante posizioni in classifica e soldi guadagna - Lorenzo Musetti non si ferma ed è per la prima volta in carriera in finale in un torneo Masters 1000. Altro importante traguardo raggiunto dal tennista carrarino, che ancora una volta riesce a piazzare una rimonta vincente sulla terra battuta del Principati di Monaco. In semifinale a farne lee spese è stato Alex Di Minaur, mentre domenica l’avversario – per andare a caccia del titolo più importante – sarà Carlos Alcaraz. 🔗sportface.it

Lorenzo Musetti non si ferma: è in semifinale a Madrid - Nei quarti di finale del Masters 1000 di Madrid Lorenzo Musetti ha battuto 6-4 6-3 il canadese Gabriel Diallo. 🔗msn.com

Lorenzo Musetti in semifinale al Masters 1000 di Madrid, sfida Jack Draper - Musetti supera Diallo e De Minaur, ora affronterà Draper in semifinale. L'azzurro entra nella top 10 del ranking. 🔗msn.com

Lorenzo Musetti entra nei top 10 ATP: sesto italiano nella storia - Musetti raggiunge i quarti di finale al Masters di Madrid e diventa il 185/o top 10 ATP, unendosi a Panatta, Barazzutti, Fognini, Berrettini e Sinner. 🔗msn.com