Lorde dopo il singolo arriva il titolo e la data di uscita del nuovo album

Lorde ha pubblicato lo scorso venerdì What Was That, che ha aperto la prossima era musicale facendo da apripista al nuovo album. Sarà intitolato Virgin il quarto lavoro in studio dell'artista neozelandese, che sarà pubblicato il prossimo 27 giugno da Republic. Risale al 2021 l'ultimo album della popstar, Solar Power e che promette "piena trasparenza" da parte di Lorde nell'ultima evoluzione del suo sound. La 29enne aveva lasciati i primi indizi sul nuovo lavoro in studio lo scorso agosto, quando aveva cancellato i contenuti sui canali social x ed Instagram. I fan inoltre avevano notato che il sito ufficiale appariva vuoto e nella giornata di ieri, 30 aprile è apparso un aggiornamento sul prossimo album: Lorde sul nuovo album"Un album realizzato da me, prodotto da me e da Jim-E Stack, con la partecipazione di Fabiana Palladino, Andrew Aged, Buddy Ross, Dan Nigro e Devonté Hynes dei Blood Orange.

