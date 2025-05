Londra Re Carlo sul cancro | Esperienza sconvolgente

Carlo III ha espresso il suo sostegno alle persone affette dal cancro confessando che la diagnosi può essere un’Esperienza “sconvolgente e a volte spaventosa”. In un messaggio scritto in un opuscolo destinato agli ospiti che hanno partecipato mercoledì a un ricevimento a Buckingham Palace per celebrare le organizzazioni che aiutano le persone affette da questa malattia, Carlo ha parlato della sua Esperienza. “Ogni diagnosi, ogni nuovo caso, sarà un’Esperienza scoraggiante e a volte spaventosa per quelle persone e i loro cari”, ha detto. “Ma essendo io stesso uno di quelli che compongono quelle statistiche, posso garantire che può anche essere un’Esperienza che mette in luce il meglio dell’umanità”, ha affermato.La sua Esperienza ha rafforzato la convinzione che ‘i momenti più bui della malattia possono essere illuminati dalla più grande compassione’, ha sottolineato. 🔗 Lapresse.it - Londra, Re Carlo sul cancro: “Esperienza sconvolgente”” ReIII ha espresso il suo sostegno alle persone affette dalconfessando che la diagnosi può essere un’e a volte spaventosa”. In un messaggio scritto in un opuscolo destinato agli ospiti che hanno partecipato mercoledì a un ricevimento a Buckingham Palace per celebrare le organizzazioni che aiutano le persone affette da questa malattia,ha parlato della sua. “Ogni diagnosi, ogni nuovo caso, sarà un’scoraggiante e a volte spaventosa per quelle persone e i loro cari”, ha detto. “Ma essendo io stesso uno di quelli che compongono quelle statistiche, posso garantire che può anche essere un’che mette in luce il meglio dell’umanità”, ha affermato.La suaha rafforzato la convinzione che ‘i momenti più bui della malattia possono essere illuminati dalla più grande compassione’, ha sottolineato. 🔗 Lapresse.it

Su questo argomento da altre fonti

Sanremo 2025, Bianca Balti: “Ho detto a Carlo Conti che non sono qui per fare la malata di cancro” - “Non sono qui per fare la malata di cancro. Sono qui per una celebrazione della vita”. Lo dice Bianca Balti in vista della seconda serata del Festival di Sanremo, che la vedrà sul palco dell’Ariston in veste di co-conduttrice al fianco di Carlo Conti, Cristiano Malgiolio e Nino Frassica. “Sono una professionista e sono qui in qualità di top model, a indossare tutti i miei vestiti competendo con Cristiano Malgioglio”, dice ridendo Balti nel corso della consueta conferenza stampa mattutina. 🔗tpi.it

Ucraina: a Londra Zelensky incontrerà anche re Carlo - Milano, 1 mar. (LaPresse) – Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, che si trova nel Regno Unito, incontrerà anche re Carlo III. Lo riferiscono la Bbc e l’emittente britannica Sky News, precisando che l’incontro avverrà domani. Zelensky oggi pomeriggio incontrerà il premier britannico Keir Starmer, all’indomani dello scontro con il presidente Usa Donald Trump alla Casa Bianca. 🔗lapresse.it

Re Carlo, effetti collaterali dalle cure per il cancro: ricoverato in ospedale - Re Carlo d’Inghilterra è stato costretto a ricorrere alle cure ospedaliere oggi, a causa degli effetti collaterali legati ai trattamenti per il cancro ai quali si sta sottoponendo da circa un anno. La notizia è stata ufficializzata da Buckingham Palace, che ha confermato l’annullamento di tutti gli impegni pubblici previsti per oggi, venerdì 28 marzo. Secondo la Casa Reale, il Sovrano è stato trasportato in ospedale giovedì per ricevere le cure necessarie e sottoporsi a un breve periodo di osservazione. 🔗thesocialpost.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Londra, la confessione di Re Carlo sul cancro: Esperienza sconvolgente e a volte spaventosa; Re Carlo sul cancro: 'È spaventoso, momenti oscuri illuminati da una maggiore compassione'; Re Carlo III ricoverato poche ore per effetti delle cure oncologiche, annullati impegni ieri e oggi; Re Carlo e il tumore alla prostata, l'oncologo: «Può essere trattato con varie cure. É molto frequente e poco. 🔗Cosa riportano altre fonti

Londra, la confessione di Re Carlo sul cancro: "Esperienza sconvolgente e a volte spaventosa" - (LaPresse) Re Carlo III ha espresso il suo sostegno alle persone affette dal cancro confessando che la diagnosi può essere ... 🔗stream24.ilsole24ore.com

Re Carlo III apre il suo cuore ai sudditi: “Il cancro spaventa, ma dà una visione più chiara della vita” - Il sovrano britannico ha diffuso una nota ricevendo a Buckingham Palace di associazioni caritative impegnate nella ricerca e nell'assistenza oncologica ... 🔗msn.com

Re Carlo: "Il cancro è spaventoso ma c'è luce oltre il buio" - Il cancro "è un'esperienza che intimorisce e a tratti spaventa", ma apre anche a una visione "più chiara" della vita e delle sue priorità, ed è "una malattia i cui momenti più oscuri possono essere ... 🔗ansa.it